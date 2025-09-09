Mundial 2026: países clasificados a la Copa del Mundo y repechaje

El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados y cada Fecha FIFA va perfilando el listado definitivo de las selecciones que estarán en el torneo más esperado del planeta. Con inicio programado para el 11 de junio de 2026, la Copa del Mundo tendrá por primera vez 48 participantes, lo que abre nuevas posibilidades, aunque el camino clasificatorio sigue siendo exigente.

Hasta el momento, 18 países ya tienen asegurado su boleto. A los tres anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— se suman selecciones de Asia, África, Conmebol, Concacaf, UEFA y Oceanía. Sin embargo, todavía quedan muchos cupos en disputa y la tensión crece a medida que se acerca la etapa final de las clasificatorias.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Estados Unidos

Canadá

México

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Jordania

Corea del Sur

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

En la Confederación Sudamericana cierra hoy su etapa de clasificación con: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay ya asegurados en el certamen más importante del mundo, sin embargo, la expectativa de conocer quién ocupará el último cupo e irá al repechaje mantiene la intriga intensa y concentrada en Venezuela y Bolivia.

En el caso de África, el sistema otorga la clasificación directa a los ganadores de cada grupo (nueve en total). En esta jornada ya celebró su pase Marruecos, mientras que equipos como Egipto, Sudáfrica, Cabo Verde, Túnez, Ghana, Costa de Marfil y Argelia aún dependen de los resultados de sus próximos partidos. Los mejores segundos lugares tendrán otra chance en el Repechaje africano, que definirá a un último representante mediante semifinales y final.

En Asia, la definición llegará en octubre con una ronda extra donde selecciones como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Irak e Indonesia mantienen vivas sus opciones. Allí también está en juego un boleto al repechaje intercontinental. Por su parte, la UEFA recién comenzó su proceso eliminatorio en marzo y tendrá que repartir 16 cupos. Algo similar ocurre en Concacaf, donde además de los tres países anfitriones restan definirse tres boletos más y una plaza de repechaje.

Clasificados por confederación: