Pese a la resolución del juez federal Edward Chen, quien hace días dictó un fallo en contra del Gobierno de Trump, la cual anunciaba el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600.000 venezolanos, se revelaron ahora las posibles repercusiones y la complicada situación que atravesarían muchas familias extranjeras que dependen de este estatus migratorio y sus nuevas actualizaciones.

Tras el fin definitivo del TPS, estas consecuencias generan temor en venezolanos

Si bien, el último fin de semana se informó que un juez rechazó la decisión del republicano de poner fin al TPS hacia un gran grupo de venezolanos. Esta acción ha dado un giro positivo tras la resolución, impidiendo, por el momento, la eliminación de esta protección en la nación americana.

La decisión fue recibida con entusiasmo por parte de la comunidad venezolana, pues muchos ven en ello una oportunidad para continuar su vida en Estados Unidos. Sin embargo, es importante señalar que las repercusiones de esta medida siguen siendo significativas en diversos casos, afectando a muchas familias y personas que dependen de este estatus migratorio.

Abogados especializados en temas de inmigración consideraron que, pese a esta decisión, muchos beneficiarios del TPS, cuyas protecciones finalizaron en abril de este año, se han visto afectados por los despidos, además, han enfrentado detenciones y separaciones de sus hijos ciudadanos estadounidenses. Incluso, algunos de ellos han sido deportados.

La situación se ha complicado para muchos, quienes han visto cómo su vida cotidiana se va transformando. Sin licencias de conducir y sin empleo, muchos luchan por comprender las complejidades legales y las repercusiones de las decisiones del gobierno estadounidense.

Abogada de inmigración revela situación de venezolanos

Por su parte, la abogada de inmigración en Miami, Ros-Ana Guillen, en conversación con CNN, señaló que, al grupo de extranjeros que poseen estatus legal "se les está convirtiendo en ilegales".

Asimismo, considera que, para muchos venezolanos, estos meses han sido descritos como "una montaña rusa de emociones", en medio de caos y su permanencia en el país norteamericano.