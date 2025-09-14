- Hoy:
Resultados La Tinka HOY, domingo 14 de setiembre: últimos números ganadores del Pozo Millonario
Consulta los números ganadores de La Tinka de este domingo 14 de septiembre, con un Pozo Millonario que ya supera los 43 millones de soles.
La Tinka, el juego de azar más famoso de Perú, sorteará este domingo 14 de septiembre un Pozo Millonario histórico de S/ 43’886,264. Si quieres conocer los resultados más recientes de la combinación ganadora, así como los de las jugadas 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', sigue leyendo a continuación.
Resultados del sorteo La Tinka HOY, domingo 14 de setiembre
- Número ganador de la Jugada ganadora: PENDIENTE
- Número ganador del 'Sí o Sí': PENDIENTE
- Número ganador de la Boliyapa: PENDIENTE
¿A qué hora juega La Tinka?
El sorteo de La Tinka comienza a las 10:50 p.m. y se transmite por el canal de América Televisión. No dudes en participar, porque puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!
Resultados de La Tinka del miércoles 10 de setiembre
- Pozo millonario: 01 - 16 - 06 - 45 - 33 - 38 | NO HUBO GANADOR.
- Sí o SÍ: 9 | 5 GANADORES
- Boliyapa: 27 | 1 GANADOR
¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?
Las personas deben saber que, solo pueden comprar un boleto de La Tinka hasta las 8:50 de la noche. No dudes en participar, porque puedes ganar más de 34 millones de soles.
¿Cómo comprar La Tinka por Internet?
Los ciudadanos que quieran jugar La Tinka deben saber que pueden adquirir un boleto por Internet. A continuación, te diremos los pasos a seguir.
- Ingresa a este LINK
- Luego debes recargar saldo.
- Tienes que escoger si jugarás de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
- Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
- Si quieres, puedes realizar más jugadas en la zona B, C y D.
- También puedes elegir la opción "Al Azar".
- Una vez escogidos los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último seleccionas la opción "Finalizar tu compra".
Premios de La Tinka
A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que ofrece La Tinka. ¡Mucha suerte!
- 6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles
- Sí o Sí: 50,000 soles
- 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
- 5 aciertos: 5,000 soles
- 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
- 4 aciertos: 100 soles
- 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
- 3 Aciertos: 10 soles
