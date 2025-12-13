0
Penales Racing vs Estudiantes por la final del Clausura 2025

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 14 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo de las ligas más importantes del mundo a disputarse este domingo 14 de diciembre. Real Madrid enfrente a Alavés.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 14 de diciembre
Programación de partidos en vivo para este domingo 14 de diciembre | FOTO: LIBERO
Este domingo 14 de diciembre tenemos grandes partidos de fútbol en vivo en todo el mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto al horario y canales de transmisión de cada cotejo. En Perú se juega el último partido entre Cusco vs Sporting Cristal, mientras que en España Real Madrid se mide ante Alavés en un duelo clave.

PSG vs Flamengo se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental

PUEDES VER: PSG vs Flamengo: fecha, hora y canal confirmado para la final de la Copa Intercontinental 2025

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Cusco vs Sporting CristalL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Sunderland vs NewcastleDisney+, Zapping
9:00West Ham vs Aston VillaDisney+
9:00Nottingham Forest vs TottenhamESPN, Disney+
9:00Crystal Palace vs Manchester CityDisney+, Zapping
11:30Brentford vs Leeds UnitedESPN2, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Sevilla vs Real OviedoESPN2, Disney+
10:15Celta de Vigo vs Athletic ClubDisney+, ESPN5
12:30Levante vs VillarrealDIRECTV Sports, DGO
15:00Alavés vs Real MadridESPN, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Milan vs SassuoloESPN, Disney+
9:00Fiorentina vs Hellas VeronaDisney+
9:00Udinese vs NapoliESPN4, Disney+
12:00Genoa vs InterDisney+, Zapping
14:45Bologna vs JuventusDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Freiburg vs Borussia DortmundDisney+
11:30Bayern München vs Mainz 05ESPN, Disney+
13:30Werder Bremen vs StuttgartDisney+, Canal GOAT

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Lyon vs Le HavreDisney+
11:15Auxerre vs LilleDisney+
11:15Lens vs NiceDisney+
11:15Strasbourg vs LorientDisney+
14:45Marsella vs MonacoDisney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Famalicão vs Estoril
13:00Moreirense vs Benfica
15:30Arouca vs Alverca

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Oriente Petrolero vs BolívarFutbol Canal
14:00The Strongest vs WilstermannFutbol Canal
14:00Independiente Petrolero vs Always ReadyFutbol Canal
16:30Nacional Potosí vs Real TomayapoFutbol Canal
16:30Guabirá vs BloomingFutbol Canal

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
16:30U Católica vs Ind. del ValleCanal del Futbol, Zapping
16:30Barcelona vs OrenseCanal del Futbol, Zapping
16:30Libertad vs LDU QuitoCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Toluca vs Tigres UANLZapping

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
6:15Sparta Rotterdam vs HeerenveenESPN, Watch ESPN
8:30Twente vs Go Ahead EaglesESPN 2, Watch ESPN
8:30Ajax vs FeyenoordESPN3, Disney+
10:45NAC Breda vs UtrechtESPN, Watch ESPN

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

