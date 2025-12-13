Partidos de hoy EN VIVO, domingo 14 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Este domingo 14 de diciembre tenemos grandes partidos de fútbol en vivo en todo el mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto al horario y canales de transmisión de cada cotejo. En Perú se juega el último partido entre Cusco vs Sporting Cristal, mientras que en España Real Madrid se mide ante Alavés en un duelo clave.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Cusco vs Sporting Cristal L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 9:00 Sunderland vs Newcastle Disney+, Zapping 9:00 West Ham vs Aston Villa Disney+ 9:00 Nottingham Forest vs Tottenham ESPN, Disney+ 9:00 Crystal Palace vs Manchester City Disney+, Zapping 11:30 Brentford vs Leeds United ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIO PARTIDOS TV 8:00 Sevilla vs Real Oviedo ESPN2, Disney+ 10:15 Celta de Vigo vs Athletic Club Disney+, ESPN5 12:30 Levante vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO 15:00 Alavés vs Real Madrid ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 6:30 Milan vs Sassuolo ESPN, Disney+ 9:00 Fiorentina vs Hellas Verona Disney+ 9:00 Udinese vs Napoli ESPN4, Disney+ 12:00 Genoa vs Inter Disney+, Zapping 14:45 Bologna vs Juventus Disney+, Zapping

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIO PARTIDOS TV 9:30 Freiburg vs Borussia Dortmund Disney+ 11:30 Bayern München vs Mainz 05 ESPN, Disney+ 13:30 Werder Bremen vs Stuttgart Disney+, Canal GOAT

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIO PARTIDOS TV 9:00 Lyon vs Le Havre Disney+ 11:15 Auxerre vs Lille Disney+ 11:15 Lens vs Nice Disney+ 11:15 Strasbourg vs Lorient Disney+ 14:45 Marsella vs Monaco Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIO PARTIDOS TV 10:30 Famalicão vs Estoril 13:00 Moreirense vs Benfica 15:30 Arouca vs Alverca

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Oriente Petrolero vs Bolívar Futbol Canal 14:00 The Strongest vs Wilstermann Futbol Canal 14:00 Independiente Petrolero vs Always Ready Futbol Canal 16:30 Nacional Potosí vs Real Tomayapo Futbol Canal 16:30 Guabirá vs Blooming Futbol Canal

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 16:30 U Católica vs Ind. del Valle Canal del Futbol, Zapping 16:30 Barcelona vs Orense Canal del Futbol, Zapping 16:30 Libertad vs LDU Quito Canal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Toluca vs Tigres UANL Zapping

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIO PARTIDOS TV 6:15 Sparta Rotterdam vs Heerenveen ESPN, Watch ESPN 8:30 Twente vs Go Ahead Eagles ESPN 2, Watch ESPN 8:30 Ajax vs Feyenoord ESPN3, Disney+ 10:45 NAC Breda vs Utrecht ESPN, Watch ESPN

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.