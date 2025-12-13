- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, domingo 14 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos en vivo de las ligas más importantes del mundo a disputarse este domingo 14 de diciembre. Real Madrid enfrente a Alavés.
Este domingo 14 de diciembre tenemos grandes partidos de fútbol en vivo en todo el mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto al horario y canales de transmisión de cada cotejo. En Perú se juega el último partido entre Cusco vs Sporting Cristal, mientras que en España Real Madrid se mide ante Alavés en un duelo clave.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Cusco vs Sporting Cristal
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Sunderland vs Newcastle
|Disney+, Zapping
|9:00
|West Ham vs Aston Villa
|Disney+
|9:00
|Nottingham Forest vs Tottenham
|ESPN, Disney+
|9:00
|Crystal Palace vs Manchester City
|Disney+, Zapping
|11:30
|Brentford vs Leeds United
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Sevilla vs Real Oviedo
|ESPN2, Disney+
|10:15
|Celta de Vigo vs Athletic Club
|Disney+, ESPN5
|12:30
|Levante vs Villarreal
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Alavés vs Real Madrid
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Milan vs Sassuolo
|ESPN, Disney+
|9:00
|Fiorentina vs Hellas Verona
|Disney+
|9:00
|Udinese vs Napoli
|ESPN4, Disney+
|12:00
|Genoa vs Inter
|Disney+, Zapping
|14:45
|Bologna vs Juventus
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Freiburg vs Borussia Dortmund
|Disney+
|11:30
|Bayern München vs Mainz 05
|ESPN, Disney+
|13:30
|Werder Bremen vs Stuttgart
|Disney+, Canal GOAT
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Lyon vs Le Havre
|Disney+
|11:15
|Auxerre vs Lille
|Disney+
|11:15
|Lens vs Nice
|Disney+
|11:15
|Strasbourg vs Lorient
|Disney+
|14:45
|Marsella vs Monaco
|Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Famalicão vs Estoril
|13:00
|Moreirense vs Benfica
|15:30
|Arouca vs Alverca
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Oriente Petrolero vs Bolívar
|Futbol Canal
|14:00
|The Strongest vs Wilstermann
|Futbol Canal
|14:00
|Independiente Petrolero vs Always Ready
|Futbol Canal
|16:30
|Nacional Potosí vs Real Tomayapo
|Futbol Canal
|16:30
|Guabirá vs Blooming
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|U Católica vs Ind. del Valle
|Canal del Futbol, Zapping
|16:30
|Barcelona vs Orense
|Canal del Futbol, Zapping
|16:30
|Libertad vs LDU Quito
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Toluca vs Tigres UANL
|Zapping
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:15
|Sparta Rotterdam vs Heerenveen
|ESPN, Watch ESPN
|8:30
|Twente vs Go Ahead Eagles
|ESPN 2, Watch ESPN
|8:30
|Ajax vs Feyenoord
|ESPN3, Disney+
|10:45
|NAC Breda vs Utrecht
|ESPN, Watch ESPN
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
