Real Madrid vs. Alavés EN VIVO por ESPN: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver LaLiga

Momento de un partidazo entre Real Madrid vs Alavés en el Estadio de Mendizorrotza por la décimo sexta jornada de LaLiga de España. Este encuentro se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT) con la transmisión en vivo de ESPN y Disney Plus.

Real Madrid viene de dos derrotas consecutivas en el Estadio Santiago Bernabéu en liga y Champions League. El cuadro de Xabi Alonso anda en la cuerda floja al caer ante Celta por 0-2 y contra Manchester City por 1-2. Momento complicado para los blancos que necesitan a como de lugar los tres puntos para no despegarse del actual líder Barcelona.

Caso contrario se vive en tienda de Alavés, quien, luego de sumar tres derrotas consecutivas en la temporada, logró sumar dos victorias seguidas entre Copa del Rey y LaLiga: Portugalete y Real Sociedad, respectivamente. Esto ha hecho que el conjunto 'Babazorro' comienza a alejarse poco a poco de la zona baja, sabiendo que tiene el sueño de estar entre los lugares que brindan acceso a torneo UEFA.

Real Madrid contará con la presencia de Kylian Mbappé y Mastantuono, quienes está en óptimas condiciones para este duelo clave que cerrará LaLiga en este año 2025. Un momento fundamental para los de Xabi Alonso que de tropezar se vería en serios problemas en cuanto a la continuidad del estratega.

Por el lado de Alavés, un triunfo en casa será clave en su afán de dar el batacazo en LaLiga y ponerse muy cerca a los puestos de UEFA. Un momento fundamental en la historia de la institución deportiva, que poco a poco busca ser protagonista en el torneo.

Alavés anuncia su partido ante Real Madrid.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Alavés?

El partido entre Real Madrid vs Alavés se juega este domingo 14 de diciembre en el Estadio de Mendizorrotza. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar puntos en la clasificación para sus respectivos objetivos, por lo que no existe margen de error de cara a los siguientes 90 minutos.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

Este duelo de LaLiga entre Real Madrid vs Alavés inicia a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés?

El partido entre Real Madrid vs Alavés se puede ver por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus en toda Latinoamérica. Asimismo, en España lo puedes sintonizar mediante el canal de Movistar Plus.

Convocados de Real Madrid.

Real Madrid vs Alavés: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Alavés en esta jornada de LaLiga. Dicho esto, damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ALAVÉS EMPATE REAL MADRID Betsson 5.40 3.95 1.65 Betano 5.80 4.05 1.65 Bet365 5.50 3.90 1.62 Coolbet 5.80 4.05 1.64 Doradobet 5.50 4.00 1.63

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Alavés

Real Madrid: Thibaut Courtois, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham, Rodrygo, Kylian Mbappe y Vinicius.

Alavés: Antonio Sivera, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Víctor Parada, Pablo Ibañez, Antonio Blanco, Calebe, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach y Lucas Boyé.

Últimos 5 partidos entre Real Madrid vs Alavés