¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés y dónde ver partido por LaLiga?

Real Madrid quiere volver al triunfo en LaLiga cuando visite este domingo a Alavés por la fecha 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio de Mendizorrotza.

Solange Banchon
Alavés recibirá a Real Madrid por la fecha 16 de LaLiga EA Sports
Alavés recibirá a Real Madrid por la fecha 16 de LaLiga EA Sports | Composición: Líbero
Alavés recibe a Real Madrid en un partidazo válido por la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26. El cuadro de Casa Blanca tiene la obligación de regresar a la victoria en el torneo español tras la derrota contra Celta de Vigo. En esta nota, repasa los horarios y dónde ver la transmisión EN VIVO.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Alavés?

De acuerdo a la programación oficial, Real Madrid vs Alavés jugarán este domingo 14 de diciembre por la fecha 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio de Mendizorrotza.

Real Madrid vs Alavés

Real Madrid vs Alavés se enfrentarán este domingo por LaLiga EA Sports

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

El choque entre el Real Madrid vs Alavés quedó pactado para dar inicio a las 15:00 horas de Perú o las 21:00 horas de España. A continuación, repasa los horarios en los demás países del mundo.

  • México: 14:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Paraguay: 17:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés EN VIVO?

La transmisión del encuentro que sostendrán 'Merengues' y los 'Alavesistas' por la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 irá EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de ESPN y Movistar Plus en territorio español.

  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN, Disney+ Premium
  • Brasil: Disney+ Premium Brasil
  • Canadá: TSN+
  • Chile: ESPN, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN, Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
  • México: Sky Sports Mexico, Sky+
  • Perú: ESPN, Disney+ Premium
  • Paraguay: ESPN, Disney+ Premium
  • Uruguay: ESPN, Disney+ Premium
  • Estados Unidos: ESPN, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
  • Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter

Previa del partido Real Madrid vs Alavés por LaLiga

Real Madrid necesita sí o sí lo tres puntos para no alejarse del líder Barcelona. Los dirigidos por Xabi Alonso vuelven a la acción luego de haber jugado la Champions League. Los 'Blancos' cayeron derrotados por 2-1 ante el Manchester City en un partido que tuvo la ausencia de varias de sus figuras por lesión. Ahora la historia es diferente, y el elenco 'Merengue' solo piensa en lograr la victoria.

Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid no pudo ante el Manchester City en la Champions League

Alavés, por su parte, llega a esta cita con un valioso triunfo por la mínima diferencia sobre Real Sociedad gracias al único tanto de Lucas Boyé. Los 'Babazorros' saben que no pueden dar ningún margen de error si quieren hacer respetar su casa frente a un rival que parte con el antecedente de ser favorito.

Alavés

Alavés derrotó a la Real Sociedad por LaLiga

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

