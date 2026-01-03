¡Regresó al Perú! Sebastián Britos sorprende a hinchas antes de unirse a club campeón: "Es..."

Luego de lograr el tricampeonato, Universitario de Deportes comenzó a enfocarse en el mercado de pases, dando salida a algunos futbolistas que fueron parte importante del equipo para lograr el título nacional. Sebastián Britos fue uno de ellos, generando diversas reacciones en los hinchas; sin embargo, sorprendió a todos al regresar al Perú.

Cabe mencionar que el guardameta uruguayo manifestó su deseo de continuar en el cuadro crema luego de dos temporadas (2024 y 2025), pero esto no fue posible, sobre todo por la inminente llegada de Diego Romero al arco de la ‘U’ que finalmente se concretó, cerrando así su historia.

Sebastián Britos captó la atención de hinchas de Universitario

Resulta que el portero fue captado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez tras las fiestas de fin de año, por lo que algunos medios de comunicación que se encontraban en el lugar no dudaron en abordarlo. Al ser consultado sobre los objetivos que tiene con Peñarol, equipo cinco veces campeón de la Copa Libertadores por el que fichó, dejó un contundente mensaje: “Mi objetivo es demasiado alto”.

(Video: Jordy Flores)

De esta manera, el experimentado arquero se encuentra concentrado en su nuevo club para este año, con el que espera lograr la meta. Un nuevo desafío para el guardameta que salió campeón dos veces seguidas en Perú tras arribar a Ate en el 2024, y alcanzando importantes números.

Vale mencionar que el portero fue el ‘1’ del arco crema, consolidándose como uno de los mejores refuerzos; sin embargo, no mantuvo el nivel con el que inició en la ‘U’, cerrando una etapa inolvidable en el balompié nacional.

Sebastián Britos: clubes en los que jugó