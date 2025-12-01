Britos no se midió y dio fuerte calificativo a la Liga 1 tras salir de Universitario: "Es una..."

Sebastián Britos rompió su silencio luego de salir de Universitario de Deportes tras dos temporadas en las que se consagró bicampeón. Sin embargo, la directiva merengue decidió no renovarle el contrato y ahora habló sobre el fútbol peruano en una entrevista con un medio de Perú.

Sebastián Britos dio rotundo calificativo al fútbol peruano tras salir de Universitario

En la conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Britos fue consultado sobre diversos temas relacionados con su despedida de Universitario y su experiencia en la Liga 1.

Después de haber dejado en claro que fue comunicado sobre su salida en el último entrenamiento, el arquero uruguayo fue preguntado sobre su opinión del fútbol peruano tras haber estado dos temporadas en la escuadra merengue.

En su experiencia, Sebastián Britos dejó en claro que la liga peruana no le parece una de las mejores en cuanto a competencia, pero destacó que tiene un elemento que la hace una de las más difíciles: su nivel geográfico.

Video: RPP

"El fútbol peruano no es una de las ligas más competitivas. Lo que sí la hace compleja es su geografía. Eso es lo que no te da certezas. La mayor dificultad es la altura", afirmó el guardameta.

Cabe mencionar que Britos ha jugado en distintas ligas, como la de Bolivia cuando estuvo en Oriente Petrolero, en Colombia mientras defendía el arco de Inter Palmira, en México durante su estadía en Atlante y por último en su país, Uruguay, donde fue guardameta de Bella Vista, Wanderers, Liverpool FC, CA Cerro, Rocha FC, Central Español, entre otros.

El comentario que hizo el arquero uruguayo da a entender que el nivel de competencia en la Liga 1 no es de los mejores de Sudamérica, pero que de todas formas es complicada debido a su altitud.

Es importante mencionar que durante su estadía en el fútbol peruano en Universitario de Deportes, Sebastián Britos mantuvo su arco en 0 en 14 ocasiones y solo recibió 23 goles entre el Torneo Apertura y Clausura, lo que significó una gran estadística que llevó a la escuadra crema a ser tricampeones.