Universitario apunta a su primer extranjero y ya negocia con futbolista de la selección uruguaya

Universitario de Deportes busca ser protagonista en la Liga 1 del 2026 y lograr el tetracampeonato. Por ello, el equipo liderado por Jorge Fossati ya está negociando con un futbolista que ha formado parte de la selección de Uruguay y actualmente juega en uno de los equipos más destacados de su país: Hablamos de Gonzalo Napoli.

Según informó el periodista Enrique Vega de A Presión, Napoli tiene conversaciones avanzadas con Universitario para que sea su primer extranjero de la Liga 1 2026.

Además, dejo en claro que el hecho de que el cuadro merengue dispute la Copa Libertadores 2026 y sea el actual tricampeón del fútbol peruano es una buena razón para que el mediocampista se convierta en el primer fichaje.

"Universitario de Deportes ha iniciado contacto con Gonzalo Nápoli y las conversaciones avanzan de manera favorable. El jugador y su entorno consideran que la ‘U’ atraviesa un momento importante y atractivo. Nápoli gana fuerza para convertirse en uno de los primeros refuerzos del plantel 2026", afirmó a través de su cuenta de X.

El medio deportivo Buysan y el periodista Sebastián Giovanelli informaron que desde Perú, Gonzalo Napoli está siendo visto por el cuadro comandado por Fossati.

Cabe mencionar que Nápoli es uno de los jugadores que tuvo mayor proyección desde juveniles, por eso fue citado por la selección uruguaya para disputar 26 partidos en la Sub-17 y 4 duelos en la Sub-20. Y ahora su futuro puede estar en Universitario de Deportes.