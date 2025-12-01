'Puma' Carranza destaca a figura que ayudó a Universitario a conquistar el 'tri': "Es distinto"

La temporada de Universitario de Deportes fue redonda luego de lograr un hecho histórico para el club y aunque no lograron seguir avanzando en la Copa Libertadores, uno de sus jugadores sí tuvo una gran temporada y para el 'Puma' Carranza es una de las figuras de la temporada.

Universitario ya no tiene más compromisos pendientes para el cierre de año y el plantel estará de vacaciones hasta el inicio de la pretemporada. Sin embargo, exfiguras del club, como José Luis Carranza, hablaron sobre la importancia de uno de los jugadores que hizo más fácil el camino hasta el tricampeonato.

'Puma' Carranza destaca temporada de importante jugador

Durante una entrevista para Colectivo World, el 'Puma' Carranza no se guardó nada y llenó de elogios a Edison Flores, quien a sus 31 años es considerado como uno de los referentes de Universitario de Deportes y buscará seguir haciendo historia de cara al 2026 con el 'tetra'.

"'Oreja', por lo que es de la casa. Es muy diferente. Cuando uno es d casa, es distinto porque somos de generación en generación que respetamos mucho la camiseta. Son otros gustos, te sacan fuerza de donde sea para pelear, para hacerlo mejor, para que así incentivar o motivar a todos que vienen a la 'U'. Cualquiera no puede usar la camiseta de la 'U'", señaló 'Puma' Carranza en Colectivo WORLD.

(Video: Colectivo WORLD)

Edison Flores se formó en Universitario de Deportes y fue uno de los futbolistas más destacados de Perú. Luego, dio el gran salto a Villarreal de España y tras un par de años en España, marcó su regreso a la 'U'. Tras mantenerse tres años en el equipo de sus amores, volvió al extranjero para jugar en Dinamarca, México y Estados Unidos. En el 2023 retornó al fútbol peruano y desde entonces no ha parado de ganar títulos.