Lo Último: Universitario y Alianza Lima ya no jugarán amistoso en Miami por fuerte motivo

Universitario de Deportes y Alianza Lima habían asegurado que se jugaría un amistoso internacional en Miami el próximo 18 de enero, pero lamentablemente un motivo inesperado impide que este gran clásico en Estados Unidos se concrete, dejando a los hinchas peruanos que residen en tierras americanas sin la posibilidad de presenciarlo.

Alianza Lima vs Universitario: cancelan amistoso en Miami por inesperado motivo

A través de su programa 'Hablemos de Max', Gustavo Peralta manifestó que el clásico nacional que se iba a jugar en Miami, Estados Unidos, el 18 de enero de 2026 ya no se llevará a cabo por un rotundo motivo.

En la explicación, el periodista menciona que la productora encargada de organizar el evento le informa que, debido a los partidos de play-offs que está disputando Alianza Lima, el equipo está completamente enfocado al 100%, por lo que no tienen interés en el amistoso internacional.

"Había una posibilidad de que se juegue un amistoso entre Alianza y Universitario el 18 de enero en Miami. Cancelado. No se juega. Ya no se va a dar el amistoso. Lástima, pero ya no se va a dar. Desde la U indican que Alianza está más enfocado en cómo terminar el año y por esa razón no se llevará a cabo el amistoso", indicó el comunicador especializado en la escuadra merengue.

Universitario planifica otro amistoso internacional

"La 'U' está viendo cómo cerrar un amistoso internacional, no exactamente en Estados Unidos, pero ya no hay amistoso en Miami", concluyó.

Por otro lado, es importante mencionar que, si bien el clásico entre Universitario y Alianza no se llevará a cabo, la directiva crema tiene planeado organizar otro partido amistoso para realizar una buena pretemporada de cara al 2026.