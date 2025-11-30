- Hoy:
Universitario venció 2-1 a histórico rival e ilusiona a los hinchas con conquistar otro título
Universitario de Deportes logró imponerse por 2-1 ante su rival de turno y clasificó a la siguiente ronda del torneo. La hinchada se ilusiona con un nuevo título en su palmarés.
Universitario de Deportes se consagró como el flamante tricampeón nacional de la Liga 1 tras una destacada temporada. Aunque el primer equipo ya culminó su participación, las divisiones menores del club siguen generando ilusión entre la hinchada merengue. En ese sentido, la división Sub-18 logró un importante triunfo que le permite avanzar a la siguiente fase del torneo.
Las divisiones menores de Universitario continúan dando alegrías a su hinchada, y esta vez fue el turno de la categoría Sub-18, que participaba en el Torneo Clausura de su categoría. El equipo logró un valioso triunfo por 2-1 ante Atlético Grau en un partido único de cuartos de final disputado en las inmediaciones de Campo Mar.
El colombiano Sebastián Osorio se convirtió en la gran figura del partido. Con un despliegue de talento y determinación, Osorio anotó un doblete en el primer tiempo que resultó decisivo para la victoria de los cremas. Su primer gol llegó a los 27 minutos, luego de superar al portero rival, y apenas tres minutos después volvió a marcar, ampliando la ventaja.
Sebastián Osorio anotó un doblete para darle la victoria a Universitario.
Tras el descanso, Universitario optó por replegarse y aguantar la ventaja, mostrando orden defensivo y concentración. Atlético Grau, en busca de la remontada, logró descontar y generó ocasiones que pusieron tensión en los minutos finales. Sin embargo, la defensa merengue se mantuvo firme y el equipo sostuvo el marcador.
Con este triunfo, la escuadra merengue no solo avanza en la competencia, sino que también demuestra el potencial de sus jóvenes promesas, quienes continúan mostrando que la cantera crema está llena de talento y determinación para representar al club en los momentos más importantes.
Universitario disputará las semifinales del Torneo Sub-18
Con este triunfo, los cremas avanzan a la semifinal, donde se medirán ante Sporting Cristal en una serie de ida y vuelta. Ambos equipos se reencontrarán luego de la final que disputaron en el Torneo Apertura. El duelo de ida se jugará el miércoles 3 de diciembre en las inmediaciones de Campo Mar.
