Comisión Disciplinaria se pronunció sobre el pedido de Alianza Lima para anular la roja a Zambrano

A horas de disputarse el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha tomado una decisión respecto al reclamo presentado por Alianza Lima sobre la expulsión de Carlos Zambrano durante el enfrentamiento contra UTC.

Comisión Disciplinaria tomó decisión sobre el reclamo de Alianza contra expulsión de Zambrano

A través de una resolución definitiva, la Comisión Disciplinaria de la FPF declaró infundado el reclamo de Alianza Lima contra la expulsión de Carlos Zambrano en el partido ante UTC.

"Declarar infundado el reclamo presentado por el club Alianza Lima contra la decisión arbitral del señor Julio Quiroz. En segundo lugar, notificar la presente resolución al club Alianza Lima, a la CONAR, a la Liga 1 y a otros organismos deportivos relevantes de la Federación Peruana de Fútbol", se puede leer.

Comisión Disciplinaria se pronunció sobre el pedido de Alianza Lima para anular la roja a Carlos Zambrano.

Además, la Federación Peruana de Fútbol brindó su apoyo total a la decisión del árbitro Julio Quiroz al expulsar al defensor de Alianza. De esta forma, Carlos Zambrano no podrá ser titular ante Sporting Cristal en el primer duelo de las semifinales de los play-offs de la Liga 1. Sin embargo, volverá al once titular cuando disputen la vuelta entre ambos clubes en el Estadio Alejandro Villanueva.

La expulsión de Carlos Zambrano ante UTC que le costó el duelo ante Cristal

Antes de que termine el primer tiempo del Alianza Lima vs UTC en Matute, el árbitro Quiroz cobró un polémico penal a favor de UTC, lo que desató la molestia de Carlos Zambrano, quien levantó los brazos y chocó pecho a pecho con el referí de turno.

Video: L1MAX

Esto ocasionó que inmediatamente, Julio Quiroz tome la drástica decisión de sacarle otra tarjeta amarilla, por lo que Zambrano fue retirado a los camerinos con una tarjeta roja y ahora no podrá ser parte del once inicial de Alianza ante Sporting Cristal por la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1.