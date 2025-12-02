0
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y posibles contrataciones en el tricampeón

Conoce los fichajes y novedades que hay en Universitario, que buscará el 'tetra' en la Liga 1 y hacer una gran campaña en la Copa Libertadores 2026.

Shirley Marcelo
Fichajes y salidas de Universitario.
Fichajes y salidas de Universitario. | composición Líbero
La aspiración de Universitario de Deportes es consagrarse tetracampeón de la Liga 1 2026 y superar su última campaña en la Copa Libertadores, y para ello pretenden reforzar el plantel de Jorge Fossati, manteniendo la base del equipo. Conoce cuáles son las movidas, salidas y llegadas en Ate.

La incertidumbre por la continuidad del entrenador uruguayo se terminó y se conoció que el 'Nonno' seguirá al mando de la 'U' en la próxima temporada, por lo que el siguiente paso es definir los fichajes que tendrá el club, considerando que ya se conocieron cuáles son los primeros jugadores que no van más.

Fichajes de Universitario 2026: altas y bajas

AltasBajasRenovaciones
Sebastián BritosHoracio Calcaterra
Diego ChurínMatías Di Benedetto
Gabriel CostaWilliams Riveros
José Carabalí

El pasado fin de semana, Universitario hizo oficial que el arquero Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa no seguirán en el plantel durante la temporada 2026, y con emotivos post agradecieron su influencia en el tercer campeonato que consiguieron los 'cremas'.

Sin embargo, se supo que es posible que no sean los únicos elementos en dejar a la 'U', pues se comentó que hay clubes del exterior interesados en el fichaje de César Inga, aunque de momento no hay una propuesta formal a la institución sobre su pase, pues su contrato tiene vigencia hasta 2027.

Dentro de las opciones que hay como altas se encuentra el charrúa Gonzalo Napoli, el volante de 25 años juega en Liverpool de Uruguay. El gerente deportivo, Álvaro Barco, será el encargado de tomar decisiones junto a Jorge Fossati.

Asimismo, otro nombre que se mencionó fue el de Abel Hernández, aunque esta operación podría no ser sencilla para Universitario, pues hay otros clubes que también pretenden '9' de Liverpool de Uruguay.

