Representante de Abel Hernández responde a rumores ante interés de Alianza y la 'U': "No quiere..."

El nombre de Abel Hernández viene sonando fuerte para ser uno de los flamantes refuerzos de la Liga 1 y entre los equipos que estarían interesados en ficharlo están Universitario y Alianza Lima. En ese contexto, su representante habló sobre el futuro del jugador y los planes que tiene de cara a la temporada 2026.

Los equipos del fútbol peruano buscan reforzar su plantilla de la mejor manera con fichajes que ofrezcan un alto rendimiento y Abel Hernández figura como una opción para llegar al cuadro crema para ponerse bajo el mando de Jorge Fossati y luchar por el tetracampeonato.

Representante de Abel Hernández aclara si llegará a Universitario o Alianza

Pablo Betancur, representante de Abel Hernández, reveló un adelanto de lo que será el futuro del delantero uruguayo para el 2026. Su pase pertenece al Liverpool y logró cerrar una temporada con 35 goles, lo que lo puso en el radar de importantes equipos a nivel internacional.

En conversación con Exitosa, Bentacur sostuvo que buscan una liga exigente en Sudamérica, pero descarta completamente un país exótico. "Con Abel Hernández no va a haber problemas de que se le consiga un buen equipo y quizás es un mercado un poco más exigente que el de Perú. Lo que él no quiere es viajar a algún país exótico porque lo saqué a los 17 años y lo devolví a Uruguay con casi 30. Ya viajó mucho. Me pidió algo de cerca y tiene que ser de Sudamérica", indicó.

El representante de Abel Hernández agregó también que las ofertas no le faltan. "No voy a nombrar clubes por tema de respeto, pero tiene ofertas de Paraguay, Brasil y Argentina. No hay problema si él no llega a la 'U'. Equipo no le va a faltar", explicó.

Presidente de Liverpool aclara situación de Abel Hernández

José Luis Palma, presidente de Liverpool de Uruguay, fue contundente al hablar que mantiene conversaciones con el agente del jugador y mantiene la esperanza de extender su vínculo por todo el 2026. "Se está conversando con su representante y ya hemos tenido un encuentro con él. Así es que también puedo alentar la esperanza de que va a tener una temporada más en Liverpool", explicó.

El pase de Abel Hernández, delantero que suena para reforzar a Universitario, tiene un valor de 250 mil euros. A lo largo de su carrera ha pasado por equipo como Fluminense, Rosario Central, Peñarol, Internacional, CSKA Moscú, Al-Ahli y más.