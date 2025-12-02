Barcos dio fuerte comentario sobre su salida de Alianza tras anotar el gol del empate: "Durísimo"

Alianza Lima no pasaba por un buen momento en el partido ante Sporting Cristal, ya que iba perdiendo 1-0 en el Estadio Nacional. Tras un cambio entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos, el delantero argentino se convirtió en héroe al anotar el gol del empate. Después del encuentro, el número 9 salió a realizar comentarios contundentes.

Hernán Barcos habló sobre cómo afronta su salida de Alianza Lima tras anotar el gol del empate ante Cristal

En conversación con L1MAX, la periodista Ana Lucía Rodríguez entrevistó a Barcos al término del partido entre Cristal y Alianza, luego de anotar el gol del empate.

Una de las preguntas que la comunicadora le hizo al delantero argentino fue sobre cómo afronta su salida del equipo blanquiazul después de que se hiciera oficial por Franco Navarro.

Video: L1MAX

"Duro, con la tranquilidad de que lo afrontaré con todo. He escuchado mucho que hablan de que tengo mi cabeza afuera. Soy hincha de Alianza para toda la vida", inició contando. "Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé, después hay mucho por hablar. Estoy contento por el empate", acotó.

Estas palabras de Hernán Barcos son una demostración más del afecto que siente por Alianza Lima. A pesar de haber estado solo unos partidos fuera del club, él siempre luchará por la institución, ya que es el club de sus amores.

Otra de las preguntas que le hizo la periodista Analú al jugador argentino fue cómo vivió el partido entre ambos clubes, ya que al final terminó en empate y estuvo muy reñido en goles.

"Fue un resultado justo. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Tienen buenos jugadores y un buen entrenador. Feliz por el empate y llegamos con la llave abierta en casa", concluyó.