Alianza Lima se interesó en defensa de casi medio millón y hoy está cerca de firmar por club rival
Futbolista encantaba a Alianza Lima de cara al 2026 y las conversaciones iniciaron. Sin embargo, pese a los esfuerzos el jugador decidió firmar por club rival.
Alianza Lima viene analizando el mercado local en busca de potenciar su plantel de cara al 2026. Muchos jugadores brillaron en sus respectivos clubes a lo largo de la temporada 2025, pero unos encantaron a la directiva para dar el batacazo en este mercado de pases. Justamente, uno de ellos fue Jhair Soto, futbolista de ADT que iba a quedar libre al cierre de año.
LÍBERO pudo conocer anteriormente que Jhair Soto encantaba no solo a Alianza Lima, sino a diversos clubes de la Liga 1 como Universitario de Deportes y Sporting Cristal. No obstante, los blanquiazules tenían un paso adelante por iniciar conversaciones con el futbolista y así conocer su situación en ADT.
Alianza Lima a un paso de perder a Jhair Soto
Según reveló el periodista Gerson Cuba, el futbolista acaba de avanzar en conversaciones con su actual equipo ADT, por lo que está cerca de estampar su firma con los tarmeños para seguir en la misma institución de cara al 2026. El futbolista se siente cómodo en Tarma y espera seguir elevando su nivel en la Liga 1.
"Jhair Soto tiene conversaciones avanzadas para renovar con ADT.", informó el periodista en redes sociales.
Jhair Soto, quien interesó en Alianza Lima, tiene avanzado su renovación con ADT.
De esta manera, Alianza Lima pierde peso en fichar a Jhair Soto para tenerlo como refuerzo en ADT. El futbolista quiere cerrar tranquilamente su año 2025 y con un vínculo firmado con un club profesional. Si bien los tarmeños no tendrán competencia internacional, el central de 22 años sostendrá su momento enfocado en la Liga 1.
Valor de mercado de Jhair Soto
Según el portal "Transfermarkt", Jhair Soto tiene un valor de mercado de 350 mil euros, estando cerca al medio millón a poco de cerrar el 2025. Es la mejor cifra registrada por el futbolista, quien tuvo su pasado en Deportivo Llacuabamba.
