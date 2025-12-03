Santiago González y su fuerte mensaje sobre Alianza tras empate 1-1 en playoff: "Molestos..."

Sporting Cristal y Alianza Lima empataron 1-1 por la ida de los playoffs de la Liga 1 disputado en el Estadio Nacional. Un encuentro que tuvo muchas emociones, sobre todo en el segundo tiempo donde llegaron los goles en ambas áreas. Tras el partido, Santiago González se pronunció.

El atacante argentino terminó inconforme por el resultado obtenido en condición de local, luego de haber buscado el triunfo durante los 90 minutos. Cabe mencionar que en el complemento ingresó el experimentado delantero Hernán Barcos para poner el empate para los blanquiazules.

¿Qué dijo Santiago González tras el Alianza Lima vs Sporting Cristal?

“Molestos por el empate, pero creo que hicimos un buen partido, así que vamos a ir a la cancha de Alianza Lima y vamos a dejarlo todo. Fuimos superiores, nos faltó por ahí convertir, pero creo que allá vamos a hacer un buen partido, vamos a salir a jugar de la misma manera y tratar de lograr el triunfo”, dijo a las cámaras de L1 MAX.

En esa línea, el jugador del elenco rimense explicó que merecieron más por lo mostrado en el campo ante los ‘íntimos’ desde el primer tiempo; sin embargo, reconoció que algunos errores de ellos permitió que el gol del empate a través del ‘Pirata’ llegara.

“Merecimos más, propusimos el primer tiempo, tuvimos la posición del balón, creamos situaciones, no la pudimos convertir, pero el segundo tiempo también arrancamos bien, después del gol creo que bajamos un poco y ahí es donde Alianza Lima nos empezó a meter un poquito, creo que con faltas, con córner, y después de eso tuvimos un error y convirtieron el gol”, resaltó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs?

Luego de empatar 1-1 en el Estadio Nacional, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán por la vuelta de los playoff de la Liga 1 este sábado 6 de diciembre desde el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.