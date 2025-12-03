Exfigura de Alianza cuestionó a la directiva y mostró su apoyo a Hernán Barcos: "La dirigencia..."

Alianza Lima está en busca de encontrar su mejor versión competitiva para encarar la temporada 2026 y como parte de ello, la dirigencia tomó la decisión de no renovarle el contrato a Hernán Barcos, una de sus principales figuras y el de los goles importantes. Debido a ello, se han generado diversas reacciones en el fútbol peruano y un exfutbolista se pronunció respecto a la salida del 'Pirata'.

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima decidido a triunfar y con sus importantes anotaciones a lo largo de estos años ha demostrado que es un delantero que pasará a la historia del club. A pesar de que su contrato no fue renovado, no cabe duda que el hincha guardará un enorme recuerdo de sus goles. Ahora, la dirigencia se ha visto puesta en apuros tras la presión de los hinchas, pero también por la reciente anotación del 'Pirata' ante Sporting Cristal.

Exjugador de Alianza Lima apunta contra la directiva del club

En medio de lo que se dice sobre la salida de Hernán Barcos, un exjugador que salió de mala manera de Alianza Lima no se contuvo y decidió emitir una fuerte opinión sobre la dirigencia blanquiazul.

"Hernán es un tremendo futbolista, viejo zorro. La dirigencia se estará preguntando: Ah, caray, ¿ahora qué hacemos?", escribió Óscar Vílchez en su cuenta de X, donde también apuntó contra el estado de la cancha del Estadio Nacional, así como de la poca reacción que tuvo Sporting Cristal luego de ponerse en ventaja tras el penal convertido por Martín Távara. "Al parecer en Cristal meter un gol los desmotiva, se vinieron abajo", agregó.

Óscar Vílchez sale en defensa de Hernán Barcos.

Como era de esperarse, este comentario de Óscar 'Neka' Vílchez fue muy comentado por los hinchas blanquiazules que solicitan la renovación de Hernán Barcos debido a la cantidad de goles importantes que ha anotado desde que llegó a Alianza Lima y más aún en el último año donde mantuvo con vida al equipo en el sueño de la Libertadores.

¿En qué equipos peruanos jugó Óscar Vílchez?

Si bien la carrera futbolística de Óscar Vílchez quedó marcada por su etapa en Alianza Lima, también es importante recordar que tuvo participación en otros equipos nacionales, tales como Sport Áncash, Melgar, Sporting Cristal, Juan Aurich, Alianza Universidad y Carlos Stein.