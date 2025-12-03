'Chorri' Palacios deja un claro mensaje a Alianza Lima tras salida de Hernán Barcos: "La edad..."

En Alianza Lima se empezó a trabajar en las renovaciones y salidas de algunos futbolistas y entre ellos está Hernán Barcos, quien dejará el club blanquiazul a final de temporada y buscará su futuro en otro equipo en la liga nacional o una internacional. A pesar de ello, esto no ha hecho que destacados jugadores, como el 'Chorri' Palacios llenen de elogios su trabajo y rendimiento dentro de la cancha.

Para la temporada 2026, Hernán Barcos tendrá que continuar su carrera futbolística en otra cosa lejos de La Victoria y esta noticia no fue bien tomada por los hinchas blanquiazules, quienes hasta último momento siguen presionando a los Navarro para que se mantenga en el club. Sin embargo, ellos no son los únicos que alegan su jerarquía, sino que también lo ha hecho así Roberto 'Chorri' Palacios, exjugador de Sporting Cristal.

'Chorri' Palacios lanza indirecta a Alianza Lima tras salida de Barcos

Sporting Cristal recibió a Alianza Lima en el Estadio Nacional y la llave quedó abierta tras el 1-1 con anotaciones de Martín Távara y Hernán Barcos, quien ingresó en reemplazo de Paolo Guerrero y volvió a anotar un gol importante para el equipo de Néstor Gorosito.

Al finalizar el cotejo, el 'Chorri' Palacios no se guardó nada y elogió a Hernán Barcos, que sigue demostrando partido a partido que la edad no es factor fundamental para demostrar un buen rendimiento en la cancha.

"Barcos tiene mucha calidad a pesar de la edad. Creo que es un ejemplo para muchos chicos, por cómo se entrena, cómo se prepara y al final mira, ahí está", dijo Roberto Palacios.

(Video: Jax Latin Media)

Alianza vs Sporting Cristal: ¿Cuándo es el partido de ida en Matute?

El partido de ida entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se jugará el día sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute. El encuentro iniciará a las 8:00 p.m. y se definirá al equipo que enfrente a Cusco FC en busca del cupo de Perú 2 para la próxima Copa Libertadores 2026.