Chorri Palacios no quiere a Hernán Barcos en Cristal y dio fuerte razón: "Tenlo por seguro…."

Se termina el 2025 para Alianza Lima y las renovaciones, refuerzos y salidas comenzaron, siendo Hernán Barcos uno de los futbolistas que no continuará en el plantel. En medio de esta situación, el exfutbolista de Sporting Cristal, Roberto Palacios se pronunció con un contundente mensaje.

Y es que en las últimas semanas, trascendió que el club celeste quiere sorprender en el mercado de pases con el fichaje del 'Pirata'. Ante ello, el popular ‘Chorri’ no dudó en referirse al caso del delantero argentino en el ataque rimense. Para el exfutbolista, no es una buena idea ficharlo.

¿Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal tras dejar Alianza Lima?

“Yo te lo acabo de decir, ya la edad es complicada, ya la edad ..., si tuviera 35, 38 años, tenlo por seguro que te respondería 'Sí', sería excelente, pero ya por la edad es complicado y no creo que se vaya a dar, ¿no? Porque ya pues, ya 42 años ya es complicado, ¿no? Para el fútbol profesional es difícil”, respondió en el programa ‘Chorrigolazos’ vía Conseñal TV sobre si le parece bien su contratación.