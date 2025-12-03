Lavandeira impacta al opinar sobre Barcos tras su salida de Alianza y gol ante Cristal: "Es un..."

Alianza Lima empató 1-1 ante Sporting Cristal en la ida de los playoffs de la Liga 1. Los blanquiazules no se mostraron sólidos en el campo, padeciendo en defensa en gran parte del partido. Sin embargo, en el segundo tiempo, Hernán Barcos ingresó al campo y le cambió la cara al equipo, marcando el gol de empate. En ese sentido, Pablo Lavandeira declaró ante la prensa y no dudó en opinar sobre el 'Pirata'.

Tras el pitazo final en el Estadio Nacional, el volante blanquiazul declaró en la zona mixta para las cámaras de 'L1 MAX', donde entre otros temas, fue consultado por el desempeño que mostró Hernán Barcos, en medio de la polémica que se armó tras confirmarse su salida del club para el final de temporada.

Al respecto, 'Lava' reveló que no está pasando un gran momento, aunque se ha ido tranquilizando con el pasar de los días. En esa línea, detalló que está fungiendo como un confidente para Barcos, apoyándolo y sobre todo escuchándolo en este duro panorama tras su salida. No obstante, el volante también dedicó palabras de elogio para Barcos.

“Estoy al lado de él, apoyándolo y escuchándolo. Decir cosas no calma la angustia, pero poner un oído para que sepa que tiene mi respaldo. En el cierre de esta semana de competencia ya lo noté mucho más tranquilo. Es un tocado, es increíble cómo alguna le queda y resolver de la forma cómo resuelve", mencionó.

Pablo Lavandeira valoró el empate ante Sporting Cristal

Por otro lado, Lavandeira también analizó el trámite del partido ante Sporting Cristal y sorprendió al recalcar que estuvieron cerca de poder caer derrotados en el Estadio Nacional. El uruguayo señaló que es un valioso empate que les da la tranquilidad de afrontar con calma el partido de vuelta.

“Sobre todo porque en un primer tiempo que Cristal encontró los caminos para lastimarnos, pudo irse arriba en el marcador. El partido se nos había hecho cuesta arriba. Es un empate que nos da la tranquilidad de saber que estamos en serie, pero que tenemos que mejorar algunos aspectos para en el partido de vuelta buscar la clasificación”, comentó.