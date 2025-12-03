Yotún protagonizó cruce con periodistas tras el empate con Alianza Lima: "Equipo de..."

Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizaron un vibrante empate en el partido de ida por las semifinales de los playoffs de la Liga 1. Los celestes firmaron un sólido primer tiempo y lograron ponerse en ventaja, aunque con el pasar de los minutos terminaron cediendo terreno. Tras el encuentro, Yoshimar Yotún respondió con firmeza a los cuestionamientos hacia el rendimiento de su equipo.

Yoshimar Yotún protagonizó cruce con periodistas tras el empate con Alianza Lima

Una vez finalizado el duelo en el Estadio Nacional, el capitán rimense acompañó a Paulo Autuori en conferencia de prensa, donde fue consultado por como afrontaron el compromiso y especialmente por la falta de eficacia goleadora, teniendo en cuenta las oportunidades. En esa línea, un periodista comparó la situación con la de Alianza Lima, catalogándolos como un equipo de “de mayor jerarquía”.

Ante ello, Yotún no se guardó nada y respondió sin filtros a los cuestionamientos. El mediocampista defendió a Sporting Cristal, recalcando la calidad de su plantel y la presencia de varios jugadores habituales en la selección peruana. Además, mostró su incomodidad porque no se valoró lo suficiente el desempeño celeste.

Video: L1 MAX

"Nosotros también somos un equipo de jerarquía. Tenemos jugadores de selección, no sé porque les cuesta tanto hablar de que Cristal hizo un gran partido. Todas las preguntas están direccionadas a Alianza Lima. Hay que analizar, ponerse bien los pantalones y preguntar porque Cristal hoy fue superior. ¿Cristal no tiene jerarquía? Jerarquía son los 90 minutos, tuvimos los pantalones bien puestos para llegar, Cristal hizo un gran partido y no se le está dando la importancia que se debe", fue la respuesta del volante.

Yotún advirtió a Alianza Lima para el partido de vuelta

De igual forma, 'Yoshi' dejó en claro que afrontarán el partido de vuelta con mucha intensidad y la convicción de poder quedarse con la victoria para clasificar a la final, advirtiendo que irán a Matute a mantener el estilo de juego mostrado.

"Vamos a ir a Matute a hacer lo mismo, no va a cambiar nada. Pero, si vamos a tener que meterla porque este es un deporte que se gana con goles. Nosotros trabajamos para poder hacer que el club gane a su estilo, el partido que viene vamos a tener que hacerlo un poco más", añadió.