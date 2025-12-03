Paulo Autuori da rotundo comentario tras gol errado por Vizeu en Cristal: "Vamos a..."

Una de las incidencias más comentadas tras el empate de Sporting Cristal vs Alianza Lima fue el gol errado por Felipe Vizeu. El flamante fichaje de los celestes fue titular en este choque de Playoffs y no aprovechó la única ocasión que tuvo para anotar con los 'rimenses'. Este hecho fue consultado a Paulo Autuori en conferencia de prensa, quien no dudó en responder de manera tajante.

En primera instancia, el estratega de 69 años quiso resaltar su conformidad con el rendimiento del equipo. Destaca que el equipo celeste tuvo el protagonismo dentro del campo a lo largo de los 90 minutos, pero que no transformaron esa superioridad en goles para sacar ventaja sobre Alianza Lima.

Justamente, para responder a la falla de Felipe Vizeu, indicó que espera una mejora de cara al partido de vuelta en Matute en cuanto a definiciones. Autuori está contento con el fútbol que mostró su equipo para generar ocasiones de gol, pero que eso no se recompensa al no anotarse los goles al rival.

"Estoy tranquilo de la manera cómo el equipo ha jugado. Fuimos dominantes. Tuvimos el protagonismo. Pero hay que convertir goles, tuvimos oportunidades. Fallamos. Estoy orgulloso. El equipo juega con asociaciones. Vamos a terminar la temporada de forma deportiva muy interesante. Ojalá se pueda convertir en goles las jugadas ofensivas que uno ha logrado desarrollar en este partido", declaró Paulo Autuori ante la consulta por el error de Felipe Vizeu.

(VIDEO: Inka Digital TV)

De esta manera, Paulo Autuori no desea arremeter contra uno de sus futbolistas públicamente, pero es claro que el sentir del plantel y comando técnico es que se desaprovecharon claras situaciones de gol que pudieron haberle dado otro marcador en esta ida de Playoffs ante Alianza Lima.

Felipe Vizeu y el insólito gol errado en el Sporting Cristal vs Alianza Lima

Cuando el marcador estaba 0-0 en el Estadio Nacional, Maxloren Castro habilitó completamente a Felipe Vizeu para anotar el 1-0 de Sporting Cristal ante Alianza Lima. Sin embargo, el delantero brasileño tropezó y no pudo empujar el esférico para hacer vibrar a los aficionados 'rimenses' que se hicieron presente.

(VIDEO: L1 MAX)