¡Golpe! Sporting Cristal venció 2-1 a Universitario en territorio crema y se acerca al título

Universitario se vio afectado al perder de local ante Sporting Cristal en una llave definitoria. Los celestes celebran en campo ajeno y están cerca de la gran final.

Diego Medina
Sporting Cristal superó a Universitario en Campo Mar.
Sporting Cristal superó a Universitario en Campo Mar. | Foto: Composición Líbero
Sporting Cristal dio un paso importante en la busca del título ante un duro rival como Universitario de Deportes. El equipo celeste afrontó la semifinal del Torneo Juvenil Sub 18 - Torneo Clausura 2025 - en Campo Mar, en el que lograron una victoria de 2-1 para sacar ventaja en la ida de esta llave.

Como se recuerda, ambos elencos protagonizaron la final del Apertura 2025 con una aplastante goleada celeste de 7-1 en el marcador global. Ahora, los 'rimenses' buscan hacerse nuevamente con este certamen del Torneo Juvenil Sub 18 y así proclamarse automáticamente como campeones nacional de la categoría.

Ahora, con este marcador de 2-1 sobre la 'U', el equipo del Rímac toma fuerte ventaja contra su rival de turno de cara al próximo choque en La Florida. Los celestes son firmes candidatos a superar la llave y ahora tienen un fuerte envión anímico en busca de la victoria ante los 'merengues'.

Sporting Cristal

Sporting Cristal venció 2-1 a Universitario.

Sporting Cristal pone pie y medio a la gran final del Clausura del Torneo Juvenil Sub 18, sabiendo que luego tendrá la definición ante el ganador de la otra llave de semifinales que lo protagonizan Sport Boys y Alianza Lima. De hecho, los blanquiazules fueron los ganadores por 3-1 en el Callao, por lo que también tienen ventaja de cara al cotejo de vuelta.

Próximo partido de Sporting Cristal vs Universitario

El siguiente partido entre Sporting Cristal vs Universitario por la vuelta de la semifinal del Clausura del Torneo Juvenil Sub 18 se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre a partir de las 10:00 horas en La Florida, Rímac. El equipo 'rimense' buscará ampliar su ventaja ante los cremas en condición de local.

