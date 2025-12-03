Campeón con Universitario sorprende al anunciar su salida del club: "Termina nuestro vínculo"

Universitario de Deportes cerró una temporada histórica, donde consiguió el tricampeonato de la Liga 1 y avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Con la mira puesta en seguir creciendo en el 2026, la directiva ya trabaja en el armado del plantel. Sin embargo, en medio de esta planificación, un futbolista sorprendió al anunciar oficialmente su salida después de varios años.

PUEDES VER: Universitario apunta a su primer extranjero y ya negocia con futbolista de la selección uruguaya

Campeón con Universitario sorprende al anunciar su salida del club

Universitario ha apostado por el desarrollo de sus canteras y uno de los jugadores promovidos en ese proceso fue Piero Guzmán. El defensor pasó buena parte de su carrera en Ate y debutó profesionalmente en 2022. En búsqueda de continuidad fue cedido a Alianza Atlético, club donde mostró un rendimiento notable y se consolidó como una de las proyecciones más interesantes del fútbol peruano.

Pese a ello, Guzmán sorprendió al anunciar, a través de sus redes sociales, que no renovará su vínculo con Universitario para la siguiente temporada, dando por concluida una etapa que se extendió por ocho años.

Piero Guzmán anunció su salida de Universitario tras 8 temporadas.

"Después de 8 años termina nuestro vínculo contractual y solo tengo palabras de agradecimiento a la que siempre será mi casa. Y dale 'U' toda la vida", fue el mensaje que dejó el jugador en su cuenta de Instagram.

Piero Guzmán levantó el título de la Liga 1 con Universitario

El zaguero de 25 años había logrado hacerse un lugar en el primer equipo. En 2023 disputó 12 partidos, mayormente como revulsivo, y formó parte del plantel que se consagró campeón de la Liga 1 en la recordada final frente a Alianza Lima en Matute. Con su salida, la ‘U’ pierde a uno de sus valores formados en casa, mientras el jugador apunta a encontrar un nuevo destino donde pueda afianzarse como titular.

Piero Guzmán: ¿Cuál es su valor de mercado?

Piero Guzmán ha logrado tener un equilibrio en su cotización el mercado luego de haber jugado cedido en Alianza Atlético. Según el portal internacional Transfermarkt, el central está valorizado en 300 mil euros, una cifra que dista levemente de su máximo histórico de 475 mil euros que consiguió en 2022.