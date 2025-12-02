Universitario llegó a un acuerdo para comprar a jugador valorizado en 600 mil euros

La temporada 2025 terminó para Universitario de Deportes logrando el tricampeonato del fútbol peruano. Ahora, se enfoca en el mercado de pases donde las renovaciones, salidas y refuerzos comenzaron, siendo la presencia de un exjugador de Vélez Sarsfield para la temporada 2026 una de las que llamó la atención.

La ‘U’ buscará lograr el ‘Tetra’ en la siguiente temporada, por ello, prioriza tener a los mejores elementos en el terreno de juego con los que conquistar la Liga 1 y llegar lejos en la Copa Libertadores. Al respecto, se conocieron recientemente algunos detalles sobre el atacante extranjero.

Universitario se alista para la temporada 2026

“Habíamos contado ya hace varios días lo de Jairo Vélez. César Vallejo ha decidido venderlo a la ‘U’, están de acuerdo, ya sabe la ‘U’ cuánto tiene que pagarle a Vallejo, pero antes de pagarle a Vallejo tiene que ponerse de acuerdo con Jairo Vélez, y eso lo dijimos, la ‘U’ y Jairo Vélez todavía no se han puesto de acuerdo y es un tema que tiene que ver con lo económico, para que cuando ya esté todo ok pasa el tema de firmar”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

En esa línea, resaltó que la decisión del club merengue es que el volante continúe en el plantel de Jorge Fossati para luchar por los objetivos, aunque el tema económico todavía no se ha acordado.

“Entendemos que la decisión institucional de la ‘U’ es continuar con Jairo Vélez, entonces a partir de ese punto no hay ningún inconveniente, pero Vallejo ha dicho ‘va a la ‘U’ lo vendemos’, pero para firmar los documentos de transferencia total tiene que tener el ok del jugador como corresponde, y la agencia. Y esa situación económica todavía no se ha acordado, puede acordarse en cualquier momento en la ‘U’ dicen que no creen que haya problemas”, agregó.

Jairo Vélez: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Jairo Vélez tiene un valor en el mercado actual de 600 mil €.