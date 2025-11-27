Se revelaron los dos delanteros de talla internacional que pueden llegar a Universitario

Para la temporada 2026, Universitario quiere dar la hora en el mercado de pases. Si bien no serán muchos los jugadores que se sumarán al tricampeón del fútbol peruano, el objetivo es sumar a futbolistas de gran nivel.

Uno de los puestos que Universitario quiere reforzar para el próximo año es el ataque. En las últimas temporadas, la 'U' no cumplió con las expectativas con el delantero, pero para el 2026 maneja dos alternativas de gran presente.

Gustavo Peralta informó en Hablemos de MAX que la 'U' tiene a Abel Hernández y José Neris como sus opciones para el ataque. Ambos son delanteros uruguayos y tienen el visto bueno de Jorge Fossati.

Abel Hernández es un nombre que gusta en Universitario

Abel Hernández es un nombre que suena mucho en Universitario. Tiene 35 años y su pase pertenece a Liverpool de Uruguay. Según explicó Gustavo Peralta, el cuadro de Montevideo tiene la intención que el atacante pueda dar el salto a una liga competitiva.

"Desde Liverpool indican que apuntan a otra Liga, no la peruana, pero a Jorge Fossati le interesa y mucho la posibilidad de Abel Hernández", explicó el comunicador.

¿Quién es José Neris, el delantero que interesa en Universitario?

Gustavo Peralta contó que José Neris es otro de los nombres que gusta mucho en Universitario. Nació en Uruguay, tiene 25 años y su actual club es Montevideo City Torque.

Neris es un atacante que sabe moverse por el área y es una de las figuras de Montevideo City. Sus números en la temporada son positivos.

Disputó 34 partidos y anotó 16 goles, además brindó cinco asistencias. En total sumó 2591 minutos en la cancha.

"Puede salir. Está siendo analizado desde hace varios días", expresó Gustavo Peralta, además, dejó en claro que en la 'U' hay varios nombres en carpeta para el puesto de delantero.