¡Batacazo! Christian Cueva regresa al fútbol peruano: negociaciones avanzadas con club campeón

Christian Cueva es uno de los futbolistas que tuvo un gran regreso al exterior con camiseta de Emelec. Sin embargo, conforme pasaron las jornadas de la Liga Pro de Ecuador, 'Aladino' perdió peso en el once titular y ahora alterna en lo que resta de la temporada. Por si fuera poco, el tema financiero de la institución no le da estabilidad al volante nacional.

¿Christian Cueva vuelve al fútbol peruano para el 2026?

Bajo este panorama, el periodista Gerson Cuba, con anticipación de Estefania Chau, indicó que el deseo de Christian Cueva es volver al fútbol peruano por su comodidad a estas alturas. Ante ello, ha iniciado negociaciones con Juan Pablo II de Chongoyape, club del norte del país que logró mantenerse en Primera División y que registra un título como campeón en la Liga Departamental de Lambayeque 2023.

Si bien restan detalles para que esta posibilidad se haga oficial, lo cierto es que Cueva no seguirá en Emelec para la temporada que viene. El volante quiere estar nuevamente en nuestro país y en una ciudad que se le acomoda bien al día de hoy a sus 34 años

"Christian Cueva tiene negociaciones con Juan Pablo ll para volver al fútbol peruano. El jugador quiere volver al Perú.", reveló el periodista.

Christian Cueva tuvo su última experiencia en Perú con Alianza Lima.

De esta manera, el volante nacional se perfila a dar el batacazo en la Liga 1 2026 con su firma con Juan Pablo II. El cuadro de Lambayeque tiene el deseo de lograr cosas importantes en Primera División, sabiendo que estuvieron muy cerca de descender de categoría. Ahora, la directiva no solo pondrá la mirada en Christian Cueva, sino en otros elementos que sumen al plantel de Santiago Acasiete para el siguiente año.

¿En qué clubes jugó Christian Cueva?