Ricardo Gareca es catalogado por muchos peruanos como uno de los mejores entrenadores de la selección peruana, tras su clasificación a Rusia 2018 y obtener el segundo lugar en la Copa América 2019. Es por eso que sus palabras son de gran relevancia cuando ocurre un suceso dentro del entorno de los futbolistas de la Bicolor. Uno de ellos es Christian Cueva, quien reveló que postulará al Congreso.

Ricardo Gareca dio rotundo mensaje sobre Christian Cueva tras postulación al Congreso

Cueva, quien actualmente juega en Emelec de Ecuador, anunció a través de sus redes sociales su precandidatura a diputado por el partido Fuerza y Libertad, agrupación liderada por Fiorella Molinelli y que también incluye al expresidente Pedro Pablo Kuczynski como aspirante al Senado.

Ante ello, en una entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), Ricardo Gareca fue consultado sobre este hecho extradeportivo que rodea a su jugador favorito durante su paso por la selección peruana, Cueva.

Ricardo Gareca fue entrevistado y dio varios comentarios sobre la selección peruana.

"Me parece bien todo lo que él haga y quieran involucrarse con temas tan cruciales como la política. No me parece mal si él lo siente realmente y tiene esa vocación. Creo que está bien", afirmó el 'Tigre'.

De esta forma, Gareca no tomó con molestia el hecho de que Christian Cueva deje el fútbol profesional para involucrarse netamente en la política, ya que al ser elegido como diputado tendría que ocupar todo su tiempo en el Congreso.

Cabe destacar que el futbolista de Emelec de Ecuador es uno de los jugadores peruanos que fueron parte fundamental del esquema de Ricardo Gareca para lograr la clasificación a la Copa Mundial Rusia 2018 y el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019.