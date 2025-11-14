- Hoy:
- Partidos de hoy
- Corea del Sur vs Bolivia
- Angola vs Argentina
- Venezuela vs Australia
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Ricardo Gareca dio contundente comentario sobre Cueva tras postulación al Congreso: "Me parece..."
Ricardo Gareca, histórico entrenador de la selección peruana dio fuerte opinión sobre Christian Cueva, quien anunció su postulación como diputado por Fuerza y Libertad.
Ricardo Gareca es catalogado por muchos peruanos como uno de los mejores entrenadores de la selección peruana, tras su clasificación a Rusia 2018 y obtener el segundo lugar en la Copa América 2019. Es por eso que sus palabras son de gran relevancia cuando ocurre un suceso dentro del entorno de los futbolistas de la Bicolor. Uno de ellos es Christian Cueva, quien reveló que postulará al Congreso.
PUEDES VER: Ricardo Gareca no se guardó nada y dio rotundo comentario sobre la selección peruana: "Una.."
Ricardo Gareca dio rotundo mensaje sobre Christian Cueva tras postulación al Congreso
Cueva, quien actualmente juega en Emelec de Ecuador, anunció a través de sus redes sociales su precandidatura a diputado por el partido Fuerza y Libertad, agrupación liderada por Fiorella Molinelli y que también incluye al expresidente Pedro Pablo Kuczynski como aspirante al Senado.
Ante ello, en una entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), Ricardo Gareca fue consultado sobre este hecho extradeportivo que rodea a su jugador favorito durante su paso por la selección peruana, Cueva.
Ricardo Gareca fue entrevistado y dio varios comentarios sobre la selección peruana.
"Me parece bien todo lo que él haga y quieran involucrarse con temas tan cruciales como la política. No me parece mal si él lo siente realmente y tiene esa vocación. Creo que está bien", afirmó el 'Tigre'.
De esta forma, Gareca no tomó con molestia el hecho de que Christian Cueva deje el fútbol profesional para involucrarse netamente en la política, ya que al ser elegido como diputado tendría que ocupar todo su tiempo en el Congreso.
Cabe destacar que el futbolista de Emelec de Ecuador es uno de los jugadores peruanos que fueron parte fundamental del esquema de Ricardo Gareca para lograr la clasificación a la Copa Mundial Rusia 2018 y el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90