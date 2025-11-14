0

Bassco Soyer confirma si lo llamaron de la selección peruana y reveló su postura: "Yo estoy..."

El exfutbolista de Alianza Lima, Bassco Soyer, rompió su silencio sobre por qué no estuvo en la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile.

Bassco Soyer y su sorpresivo mensaje sobre la selección peruana.
Bassco Soyer y su sorpresivo mensaje sobre la selección peruana.
Bassco Soyer es para muchos hinchas de Alianza Lima uno de los futbolistas jóvenes con proyección y más habilidosos en el ataque de los últimos años. Su gran talento no solo le permitió ser convocado a la selección peruana Sub 20, también irse al extranjero para formar parte del Gil Vicente de Portugal.

El jugador fue uno de los 'Potrillos' que más destacó durante la última temporada con el cuadro blanquiazul; sin embargo, fue tema de debate en los aficionados al no ser considerado por el entrenador Néstor Gorosito en algunos partidos. Para sorpresa de un sector de la hinchada, el deportista no fue parte de los amistosos de la Blanquirroja dirigida por Manuel Barreto frente a Rusia y Chile, por lo que no dudó en pronunciarse.

¿Qué dijo Bassco Soyer sobre su no convocatoria a la selección peruana?

“Sí hubo comunicación conmigo (desde la selección peruana), mas no formal. Pero yo estoy aquí apoyando a los que estén ahí, y cuando llegue mi momento, estaré preparado para eso”, dijo Bassco Soyer en una entrevista para el periodista Gerson Cuba en su canal de YouTube al ser consultado si se comunicaron con él desde la Bicolor.

Bassco Soyer inició una nueva historia en su carrera con la camiseta de Gil Vicente de Portugal donde ya anotó gol, dejando buenas impresiones en la hinchada de cara al futuro. Ahora, el ex ‘Potrillo’ espera seguir por ese camino y tener así la chance de ser titular indiscutible del primer equipo para enfrentar a los clubes más importantes de dicho país.

