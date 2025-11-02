0
Barcelona vs Elche por LaLiga
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Gil Vicente toma inesperada medida con Bassco Soyer, ex Alianza Lima, a poco de cerrar el 2025

Bassco Soyer, futbolista con pasado en Alianza Lima, no jugaba con el primer equipo de Gil Vicente de Portugal. Ahora club luso tomó firme medida.

Diego Medina
Bassco Soyer fue transferido de Alianza Lima a Gil Vicente de Portugal.
Bassco Soyer fue transferido de Alianza Lima a Gil Vicente de Portugal. | Foto: Marco Cotrina - GLR
Alianza Lima tuvo en sus filas a un futbolista de gran nivel como Bassco Soyer. Si bien tuvo más minutos en el plantel de reserva que en el primer equipo, su rendimiento fue observado por Gil Vicente de Portugal para hacerse de sus servicios a mediados de este 2025. Sin embargo, han pasado meses y el futbolista no ha sido considerado en el equipo principal.

Alianza Lima descartó su fichaje para 2026 y ahora despertó interés en Europa

A poco del siguiente encuentro de Gil Vicente ante Santa Clara por la Liga de Portugal, el comando técnico, liderado por César Peixoto, decidió que Bassco Soyer forme parte de la convocatoria para el próximo partido que se disputará el lunes 3 de noviembre del presente año.

Según informó el periodista José Varela, el ex Alianza Lima estuvo siendo sólido en los cinco encuentros con el equipo Sub 23, por lo que el equipo principal le podrá dar una chance en el choque ante Santa Claro, dependiendo de cómo se dé el cotejo en el que serán locales ante un rival clave de temporada.

"Bassco Soyer salió en la lista de convocados del primer equipo de Gil Vicente luego de disputar cinco encuentros con el equipo Sub 23. El ex Alianza Lima está enfocado en realizar su mejor juego ante Santa Clara mañana en el marco de la jornada 10 de la Liga de Portugal", informó el periodista José Varela.

Bassco Soyer

Bassco Soyer puede debutar en el equipo mayor de Gil Vicente.

Gil Vicente de Bassco Soyer cerca del líder

Esta temporada 2025-2026, Gil Vicente ha iniciado con pie derecho la Liga de Portugal al ser cuarto lugar en la tabla de posiciones con 19 unidades. De hecho, de vencer a Santa Clara en condición de local puede consolidarse en dicha posición y marcar diferencias con el quinto que es Famalicao.

Es una gran oportunidad para Bassco Soyer, en el sentido de mostrarse ante todos en uno de los mejores momento de Gil Vicente en su historia. Sabe que este equipo viene siendo observado por ser la gran revelación del certamen, por lo que de tener minutos le valdrá para ser considerado con el plantel principal.

Gil Vicente vs Santa Clara: fecha, día, hora y dónde ver

Este partido entre Gil Vicente vs Santa Clara se llevará a cabo este lunes 3 de noviembre a partir de las 15:45 hora peruana (20:45 horas GMT). La transmisión de este encuentro podrás verlo por GOLTV y SporTV (Portugal).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

