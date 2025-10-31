Alianza Lima descartó su fichaje para 2026 y ahora despertó interés en Europa: "Oferta formal"

Alianza Lima se mentaliza en su partido ante Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura con la finalidad de sumar puntos en la tabla y cerrar el año de la mejor manera. No obstante, la directiva también trabaja en el armado del equipo para la siguiente temporada y se conoció que un delantero al que descartaron para 2026 está cerca de firmar por un club europeo.

Alianza Lima descartó su fichaje para 2026 y ahora despertó interés en Europa

Alianza Lima busca fortalecer su ofensiva de cara a la próxima temporada y garantizar una mayor cuota goleadora. En ese sentido, uno de los nombres que sonó para reforzar al cuadro blanquiazul fue el de Agustín Graneros, delantero de Alianza Atlético de Sullana. Sin embargo, pese a su destacado rendimiento, el club decidió no concretar su fichaje.

Ahora, el periodista deportivo Enrique Vega informó que el atacante argentino no continuará en el conjunto piurano, ya que su contrato finaliza a fin de año. Además, reveló que el jugador ha despertado el interés de un club griego, el cual ya habría presentado una oferta formal por sus servicios.

Agustín Graneros fue descartado en Alianza Lima para 2026 y ahora puede dar el salto a Europa.

"Agustín Graneros no seguirá en Alianza Atlético de Sullana. Su contrato finaliza a fin de año. El delantero argentino recibió una oferta formal desde Grecia, mientras que en Brasil hay interés. En la Liga 1, equipos de altura y de la capital, siguen sus pasos. La intención del jugador es definir su próximo destino antes de que termine la temporada", indicó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

De igual forma, Enrique Vega señaló que hay clubes brasileños y de la Liga 1 que están interesados en poder concretar el fichaje del jugador, por lo que pronto habría novedades sobre su futuro.

Estadísticas de Agustín Graneros este 2025

En esta temporada, Agustín Graneros ha disputado 33 partidos con los 'Churres' en la Liga 1, donde se ha consolidad como un indiscutible en la alineación titular. Durante estos compromisos, el argentino ha conseguido anotar 13 goles y brindar 6 asistencias, siendo el jugador más influyente del equipo y uno de los goleadores del torneo.

Agustín Graneros quiere jugar en Universitario

Durante una entrevista con el programa 'Estudio Fútbol', Agustín Graneros sorprendió al revelar su firme deseo de poder jugar por Universitario en un futuro. "Siento que estoy preparado y para más. Lo voy demostrando partido a partido, la 'U' es un club muy grande, que siempre juega torneos internacionales y compite hasta la última fecha por el título. Sería muy difícil decirle que no", sostuvo.