Alianza Lima se prepara para recibir al Inter Miami para la Noche Blanquiazul y tiene como posible fecha el 24 de enero de 2025. Sin embargo, esta posibilidad corre peligro luego de que un importante evento se llevará a cabo ese día, por lo que su realización podría ser modificada y está en suspenso.

¿La Noche Blanquiazul puede cambiar de fecha? El importante detalle que pone en suspenso

Según informó Gustavo Peralta, el jueves 30 de octubre, Universitario realizó los trámites necesarios ante el Ministerio del Interior para garantizar que la Noche Crema se lleve a cabo el 24 de enero de 2026 con la finalidad de que en esa fecha solo se celebre dicho evento.

"La administración confirmó que ya se han ingresado los documentos y la solicitud en la noche de ayer para que el evento de La Noche Crema se juegue el 24 de enero de 2026 en el Estadio Monumental. No hay otra fecha, no se va a mover. Está establecido, confirmado y garantizado que para la 'U' se juegue en esa fecha; y ya se ha presentado la solicitud ante el Ministerio del Interior", dijo Peralta en un video.

Esta información abre la posibilidad de que Alianza Lima, que también tenía programada esa fecha para la Noche Blanquiazul, deba realizar un cambio de día, dado que Universitario lo ha asegurado con documentos.

Además, tener dos eventos grandes en Lima generaría una bomba de tiempo, y la Policía Nacional del Perú no se daría abasto para cuidar la integridad de todos los asistentes.