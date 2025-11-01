Reimond Manco lanzó fuerte comentario sobre Gorosito tras empate de Alianza Lima: "Se echó a..."

0
El exjotita no se guardó nada contra el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito luego de la sufrida igualdad de los íntimos ante Melgar por el Torneo Clausura 2025.

Solange Banchon
Reimond Manco y su contundente mensaje contra Néstor Gorosito tras empate de Alianza Lima ante Melgar
Reimond Manco y su contundente mensaje contra Néstor Gorosito tras empate de Alianza Lima ante Melgar | Rivales No Enemigos/Composición: Líbero
Alianza Lima complicó su clasificación como Perú 2 a la Copa Libertadores 2026, tras el amargo empate 2-2 ante Melgar de Arequipa por la jornada 17 del Torneo Clausura 2025 en Matute. El resultado enfadó a los hinchas, y en especial a Reimond Manco, quien en el post partido habló duramente sobre el entrenador Néstor Gorosito.

Reimond Manco y su fuerte crítica a Gorosito tras empate de Alianza Lima

En el programa de YouTube, 'A la cama con Rei', el exjotita cuestionó que el DT siga confiando en Sergio Peña y Fernando Gaibor como titulares en la volante del equipo, asimismo, indicó que los blanquiazules tienen pocas alternativas de recambio. Bajo ese escenario, no toleró que el argentino no haya logrado una victoria pese a haber extendido su vínculo hasta el 2026.

Néstor Gorosito

Néstor Gorosito recibió dura crítica de Reimond Manco tras empate de Alianza Lima

"No entiendo a Gorosito, insistiendo por Peña y Gaibor cuando está claro que no pueden jugar juntos. Al jugar juntos le quitan explosividad y marca al medio campo. Alianza no tiene variantes cuando le cierran esas vías del medio. No tiene variantes Gorosito. ¿Qué trabaja en la semana? Como ya le renovaron se echó a dormir la siesta", sostuvo.

En esa línea, Manco pidió mayor compromiso al estratega argentino, en vista que con el reciente empate los íntimos se alejan de la posibilidad de ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

"Le anuncian la renovación y lo primero que sale a dar son pretextos. Dedícate a trabajar, ¡Hasta cuándo! Cuando ya no seamos Perú 2 y sea tarde, se van a dar cuenta de que Gorosito no trabajaba nada y se dedicaba a hablar", añadió.

Reimond Manco cuestionó el juego de Alianza Lima tras la igualdad ante Melgar

Finalmente, Reimond Manco apuntó contra el 'Pipo' Gorosito por el juego en colectivo que viene teniendo el 'equipo del pueblo' en sus últimos partidos; al margen de que a veces sus principales referentes tienen ciertas indidualidades.

"¿A qué juega Alianza, cuál es su idea de juego? Nadie sabe porque no juega a nada. Alianza juega a que haya alguna individualidad con Paolo, Quevedo, Castillo o Peña, que hagan una jugada diferente y ganen el partido. ¿Nos vas a seguir mintiendo en la cara y diciendo que solo hay que corregir algunos errores? Hoy (ayer) casi te vas con derrota", sentenció el exfutbolista.

AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

