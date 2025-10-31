0
Quiere jugar en Alianza Lima, pero su representante le ofreció a su clásico rival

Este futbolista expresó su deseo de jugar en Alianza Lima, pero su representante le ofreció a clásico rival de los blanquiazules. ¿Será el fichaje de la temporada?

Jesús Yupanqui
Destacado jugador que expresó su deseo de jugar en Alianza Lima y ahora su representante lo ofreció a histórico club.
Destacado jugador que expresó su deseo de jugar en Alianza Lima y ahora su representante lo ofreció a histórico club. | FOTO: Liga 1
En una entrevista con José Varela, el jugador colombiano Juan Lúcumi expresó su deseo de jugar en Alianza Lima. Sin embargo, revelaron que el representante del atacante de Ayacucho FC le ofreció a Sport Boys.

"Lo que yo tengo de información es que su representante lo está ofreciendo a Sport Boys", expresó el comunicador Diego Sotomayor en su cuenta de X.

El atacante de 26 años llegó al fútbol peruano en este 2025. Disputó en total 29 partidos (entre Apertura y Clausura) y anotó cinco goles. Además, brindó seis asistencias.

Juan Lucumí

Juan Lucumí realizó gran partido ante Universitario

Incluso, en el partido contra Universitario que se realizó en el Estadio Nacional, Lucumí fue una de las grandes figuras, se lució con un gol y generó un dolor de cabeza a la defensa crema.

¿Qué dijo Juan Lucumí sobre su futuro?

Juan Lucumí indicó que su aspiración es jugar en un equipo grande. Resaltó la fiesta que se vivió cuando le tocó enfrentar a Alianza Lima y Universitario. El ex Boyacá Chicó llenó de elogios al conjunto blanquiazul.

"Mi aspiración es llegar a un club grande y vivir esa experiencia. Cuando jugué contra Alianza Lima en Matute y cuando jugué con la 'U' en el Estadio Nacional, vivir ese ambiente como visitante fue lindo para mí, y obviamente me gustaría vivirlo estando en ese club ¿no?, vivirlo en cada partido, porque son clubes que te llenan cualquier estadio a donde vayas a jugar. A mí me gusta vivir ese ambiente, sentir esa vibra, entonces, llegar a alguno de esos equipos grandes para mí sería un sueño y yo solo espero que se me pueda cumplir y que Dios me dé la oportunidad en algún momento de estar en algún club grande como esos", indicó Lucumí a José Varela.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

