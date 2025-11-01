Mr. Peet explotó con 4 jugadores de Alianza Lima tras agónico empate en Matute: "No funcionó la..."

Alianza Lima no pudo nuevamente de local y empató 2-2 contra Melgar por la jornada 17 del Torneo Clausura 2025. Los íntimos rescataron un punto clave en el epílogo del partido, gracias al defensa Renzo Garcés, sin embargo, necesitarán replantear muchas cosas si no quieren perjudicar su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Bajo ese panorama, en la reciente edición del programa de YouTube 'Madrugol', el periodista deportivo Peter Arévalo analizó el encuentro que afrontaron los íntimos y criticó duramente el rendimiento de Fernando Gaibor y Sergio Peña en la volante. A su vez, expresó su postura respecto a la pena máxima que le cobraron al 'Depredador'.

"Cero creatividad y cero variantes en el medio, no funcionó la dupla Gaibor-Peña y tengo que decirlo. En una jugada aislada de Estrada habilita a Paolo Guerrero, una vez más inventándose una jugada, ganó casi todo por arriba. Sobre el penal (fue un toque) que lo pudo haber no cobrado también", manifestó.

Además de ello, el comunicador fue enfático sobre el nivel de los extremos de Alianza Lima, Kevin Quevedo y Gaspar Gentile, quienes jugaron como titulares, pero fueron intrascendentes en el trámite del compromiso.

Kevin Quevedo fue titular en el empate de Alianza Lima ante Melgar en Matute

"Melgar en el segundo tiempo nos espera, 1-1 el marcador tienen una salida rápida con Quagliata de los mejores jugadores que se saca a uno, 2 jugadores...,¿cuántas veces encaró Quevedo, Gentile? Alianza fue muy previsible", acotó.

Próximo partido de Alianza Lima:

El próximo miércoles 5 de noviembre, Alianza Lima visitará Andahuaylas para verse las caras contra Los Chankas por el partido pendiente del Torneo Clausura 2025. De acuerdo a la programación oficial, aquel compromiso se disputará a las 15:15 horas, además podrás seguir EN VIVO por la señal de L1 MAX.