Goleador de Sport Huancayo es el gran deseo de los clubes grandes de la Liga 1: "Gusta mucho"

Estamos en la recta final del Torneo Clausura 2025, y varios clubes del fútbol peruano comienzan a moverse en el mercado de fichajes para la próxima temporada de la Liga 1. En medio de estos movimientos, se conoció que los equipos grandes del país -Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario- estarían interesados en asegurar la llegada de un destacado goleador nacional que ha destacado esta temporada.

Nos referimos a Juan David Martínez, delantero de Sport Huancayo que se ha convertido en uno de los objetivos más codiciados por los grandes del fútbol peruano. Así lo reveló el reconocido periodista Gustavo Peralta, quien aseguró que su perfil gusta mucho entre las dirigencias de los clubes más importantes del campeonato.

¿Quién es Juan Martínez, delantero que interesa en los grandes de la Liga 1?

Juan David Martínez es un habilidoso delantero nacido el 12 de febrero de 2005, que se desempeña como centrodelantero en Sport Huancayo. Ha sido titular en su equipo y se ha destacado como máximo goleador de la Liga 3 2025.

Gracias a su gran desempeño, fue considerado para entrenar con el primer equipo e incluso logró debutar profesionalmente en el Torneo Clausura. Por ello, las direcciones deportivas de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal han mostrado interés en concretar su fichaje de cara a la próxima temporada.

Juan David Martínez despertó el interés en los clubes grandes de la Liga 1. Foto: Sport Huancayo.

"Juan Martínez, goleador de la Liga 3 y que pertenece a Sport Huancayo, es opción en los grandes. Gusta mucho su perfil", informó el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'.

Juan Martínez y su gran presente en 2025

En esta temporada, Martínez ha disputado 22 partidos con el 'Rojo Matador', anotando 16 goles y brindando 3 asistencias. Además, el delantero estará presente en la gran final de la Liga 3, donde tiene la oportunidad de hacer historia con su club.

Alianza Lima y Universitario ya habían mostrado interés en Juan Martínez

Durante la temporada, el periodista Gerson Cuba reveló que la dirigencia de Alianza Lima buscaba cerrar la contratación del delantero para reforzar el Torneo Clausura. Asimismo, Universitario de Deportes también había mostrado interés en ficharlo, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo.