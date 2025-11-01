Alianza Universidad vs Cusco FC EN VIVO vía Liga 1 MAX: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Alianza Universidad vs Cusco FC se enfrentarán cara a cara este domingo 2 de noviembre, desde la 1.00 p. m. en el horario peruano. El enfrentamiento que definirá al segundo lugar del acumulado y al descenso se realizará en el Heraclio Tapia de Huánuco, y la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Sigue todos los detalles, minuto a minuto y antesala del duelo que corresponde a la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.

Alianza Universidad vs Cusco FC por el Torneo Clausura

Alianza Universidad y Cusco FC se medirán en un duelo crucial que puede marcar el destino de ambos equipos en el campeonato. Mientras los huanuqueños buscan mantenerse con vida en su lucha por la permanencia en la Liga , el conjunto dorado quiere consolidar su posición de privilegio y dar un paso más hacia la final de los playoffs.

Alianza Universidad vs Cusco FC por el Clausura 2025.

Cusco FC llega con confianza tras una temporada regular, aunque sabe que no puede relajarse en esta recta final. La posible vuelta de algunas piezas importantes le da mayor solidez a un plantel que ha sabido combinar equilibrio defensivo y efectividad en ataque. Su objetivo es claro: asegurar el boleto directo a la final sin depender de otros resultados.

Alianza Universidad, en cambio, vive un presente tenso. La derrota en su última presentación lo dejó contra las cuerdas, y ahora solo le sirve ganar en casa para mantener la esperanza. El cuadro azulgrana, que atravesó semanas complicadas por temas disciplinarios internos, buscará apelar al orgullo y al apoyo de su hinchada para revertir la situación.

¿A qué hora juega Alianza Universidad vs Cusco FC HOY?

El encuentro entre Alianza Universidad vs Cusco FC, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú, se disputará este domingo 2 de noviembre desde la 1.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos los horarios según tu país:

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 3.00 p. m. / (Los Ángeles): 12.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Alianza Universidad vs Cusco FC EN VIVO?

El partido Alianza Universidad vs Cusco FC EN VIVO será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal oficial del torneo peruano. Podrás disfrutar el encuentro en televisión por cable o a través de plataformas de streaming deportivo en todo el país.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido Alianza Universidad vs Cusco FC?

Estos son los canales donde podrás seguir la transmisión de Liga 1 MAX EN VIVO y no perderte ningún detalle del duelo entre Alianza Universidad y Cusco FC:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Alianza Universidad vs Cusco FC pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Alianza UDH empate Cusco FC Betsson 2.85 3.60 2.22 Betano.pe 2.90 3.60 2.27 bet365 3.00 3.50 2.20 1xBet 2.85 3.48 2.30 CoolbetLATAM 3.05 3.37 2.22 DoradoBet 3.00 3.60 2.20

Alianza Universidad vs Cusco FC: últimos enfrentamientos