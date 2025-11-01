¿A qué hora juega Alianza Universidad vs. Cusco FC y dónde ver el Torneo Clausura 2025?

Partido picante en Huánuco. Alianza Universidad vs. Cusco FC serán los protagonistas de un trascendental cotejo este domingo 1 de noviembre por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Heraclio Tapia será escenario donde ambos equipos lucharán por conseguir esos importantes tres puntos para sus intereses.

PUEDES VER: La buena noticia que recibió Sporting Cristal tras empate de Alianza Lima y Melgar

¿A qué hora juega Alianza Universidad vs. Cusco FC?

El encuentro entre 'Azulgranas' y 'Guerreros Dorados' por una jornada más del campeonato nacional está pactado para dar inicio a partir de las 13:00 horas de Perú. A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 12:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 13:00 horas

Bolivia, Venezuela: 14:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 14:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 horas

¿Dónde ver Alianza Universidad vs. Cusco FC EN VIVO?

Para no perderte ningún detalle de lo que ocurra en el vital compromiso entre Alianza Universidad vs. Cusco FC, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de L1 MAX en DIRECTV, Best Cable y Claro TV en territorio peruano; así como vía streaming por L1 MAX Móvil.

DIRECTV: canales 604 y 1604 HD

Best Cable: canal 12

Claro TV: canales 10 y 528 HD

¿Cómo llega Cusco FC?

Cusco FC (2° con 29 puntos) luchó hasta donde pudo, pero no pudo lograr el título del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el cuadro imperial ahora está nétamente enfocado en una sola misión, asegurar el segundo lugar del acumulado que le permita disputar de frente la final por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Miguel Rondelli atraviesan un buen momento futbolístico y vienen de vencer 1-0 a Atlético Grau como locales. Por el momento, los 'Guerreros Dorados' (2° con 64 en la tabla anual) solo le llevan un punto de ventaja a su más cercano perseguidor en el acumulado, Alianza Lima, por lo que están necesitados de una victoria en Huánuco para así alargar su distancia a cuatro unidades.

¿Cómo llega Alianza Universidad?

Alianza Universidad (16° con 13 puntos) está en un punto crítico de la temporada pues ya no cuenta con margen de error si quiere permanecer el 2026 en la máxima categoría del fútbol peruano. El conjunto 'Azulgrana' está penúltimo en el acumulado a seis unidades de los puestos de salvación, por lo que solo debe ganar si quiere mantener su esperanza firme de no descender.

El elenco comandado técnicamente por Roberto Mosquera sufrieron un durísimo traspié el fin de semana pasado pues le remontaron una diferencia de dos goles a favor en el segundo tiempo para perder 3-2 ante un rival directo como UTC de visita; razón por la que ahora sus dirigidos saldrán con el apoyo de sus hinchas para lavarse la cara y conseguir ese esperado triunfo.