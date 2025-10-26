0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1
EN VIVO
Universitario es tricampeón de la Liga 1

Cusco FC participará en competición de Conmebol y celebra a lo grande: "Aseguramos"

El equipo cusqueño ganó un duro partido ante Atlético Grau lo que le sirvió para garantizar su lugar en uno de los torneos más importantes de la Conmebol.

Jasmin Huaman
Cusco FC logra histórica clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Cusco FC logra histórica clasificación a la Copa Libertadores 2026. | Foto: Composición Líbero /CuscoFCoficial
COMPARTIR

Cusco FC ha vuelto a escribir un nuevo capítulo en la historia del club luego de confirmar su participación en la Copa Libertadores 2026, donde también estará Universitario, quien ya recibió su respectivo mensaje de bienvenida por parte de la confederación.

Así se jugarían los playoffs rumbo a la Libertadores 2025 si hoy terminara la Liga 1

PUEDES VER: Así se jugará los playoffs rumbo a la Libertadores 2026 si hoy terminara el Torneo Clausura

En medio de la lucha por mantenerse entre los primeros lugares, Cusco se dio el lujo de celebrar a lo grande su clasificación a la próxima Libertadores. Este logro se dio luego de que el equipo cusqueño se lleve una importante victoria en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se mantiene firmes por buscar la mejor posición en el Acumulado del fútbol peruano.

Cusco FC logra histórica clasificación a la Libertadores 2026

El cuadro imperial logró obtener la puntuación necesaria para conseguir la clasificación para la próxima edición de la Copa Libertadores. A través de sus redes sociales compartieron un emotivo mensaje y miles de hinchas aprovecharon para recordarles que deben aprovechar la ventaja de la altura y conseguir los mejores resultados posibles.

"¡Volvimos, Copa Libertadores! Después de 6 años, Cusco vuelve al lugar donde merece estar: entre los grandes de Sudamérica. Faltando 3 fechas por jugar, aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna", fue el post que realizaron."Gracias a la entrega, la fe y el aliento de todo un pueblo. Esto no es solo un logro deportivo, es el reflejo de un sueño compartido por miles de corazones dorados", agregaron.

Cusco FC

Cusco logra histórica clasificación a la Libertadores 2026. | Foto: X

De esta manera, en el Acumulado, Cusco FC llega a sumar 63 unidades, superando por dos puntos a Alianza Lima que suma 62 puntos, mientras que Sporting Cristal se alejó con 54 tras su derrota ante Chankas FC de local.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. ¡Confirmado! DT de Gremio tomó drástica medida con Erick Noriega tras goleada frente a Bahía

  2. Vinicius casi se va a las manos con Lamine Yamal tras final del Clásico Real Madrid vs Barcelona

  3. Jugador voceado en Alianza Lima dio detalles de su futuro: "Orgulloso de representar este escudo"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano