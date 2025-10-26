Cusco FC participará en competición de Conmebol y celebra a lo grande: "Aseguramos"

Cusco FC ha vuelto a escribir un nuevo capítulo en la historia del club luego de confirmar su participación en la Copa Libertadores 2026, donde también estará Universitario, quien ya recibió su respectivo mensaje de bienvenida por parte de la confederación.

En medio de la lucha por mantenerse entre los primeros lugares, Cusco se dio el lujo de celebrar a lo grande su clasificación a la próxima Libertadores. Este logro se dio luego de que el equipo cusqueño se lleve una importante victoria en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se mantiene firmes por buscar la mejor posición en el Acumulado del fútbol peruano.

Cusco FC logra histórica clasificación a la Libertadores 2026

El cuadro imperial logró obtener la puntuación necesaria para conseguir la clasificación para la próxima edición de la Copa Libertadores. A través de sus redes sociales compartieron un emotivo mensaje y miles de hinchas aprovecharon para recordarles que deben aprovechar la ventaja de la altura y conseguir los mejores resultados posibles.

"¡Volvimos, Copa Libertadores! Después de 6 años, Cusco vuelve al lugar donde merece estar: entre los grandes de Sudamérica. Faltando 3 fechas por jugar, aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna", fue el post que realizaron."Gracias a la entrega, la fe y el aliento de todo un pueblo. Esto no es solo un logro deportivo, es el reflejo de un sueño compartido por miles de corazones dorados", agregaron.

Cusco logra histórica clasificación a la Libertadores 2026. | Foto: X

De esta manera, en el Acumulado, Cusco FC llega a sumar 63 unidades, superando por dos puntos a Alianza Lima que suma 62 puntos, mientras que Sporting Cristal se alejó con 54 tras su derrota ante Chankas FC de local.