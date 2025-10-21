Conmebol sorprende con impactante noticia sobre Universitario tras victoria ante Ayacucho FC

Universitario de Deportes logró un agónico triunfo por 2-1 ante Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, resultado con el que quedaron más cerca de lograr el tricampeonato nacional. Sin embargo, las buenas noticias de dejan de llegar en Ate, pues, tras la victoria, la Conmebol decidió dar una gran noticia para la hinchada merengue.

Conmebol sorprende con impactante noticia sobre Universitario

Luego del triunfo en el Estadio Nacional, los cremas aseguraron terminar la temporada como líderes de la tabla acumulada de la Liga 1 2025, obteniendo así su clasificación directa a la próxima edición de la Copa Libertadores, tal como lo confirmó la Conmebol en sus redes sociales.

El máximo organismo del fútbol sudamericano publicó una gráfica confirmando la presencia del conjunto crema en el torneo más prestigioso del continente. “¡Clasificado a la Conmebol Libertadores 2026! ¡Bienvenido Universitario!”, fue el mensaje que compartió en sus plataformas oficiales.

Conmebol anunció la clasificación de Universitario para la Copa Libertadores 2026.

Esta noticia representa una gran alegría para la afición merengue, ya que el club seguirá compitiendo al máximo nivel internacional y sumará su tercera clasificación consecutiva a la Copa Libertadores, consolidando su presencia en el plano sudamericano. Cabe señalar que Universitario son el primer equipo en clasificar a la siguiente edición del torneo.

¿Cómo le fue a Universitario en la Copa Libertadores 2025?

En esta temporada, Universitario logró romper su larga racha sin clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, avanzando a dicha instancia después de 15 años gracias a una destacada fase de grupos.

No obstante, el sorteo no fue favorable para los cremas, ya que se midieron ante Palmeiras de Brasil, conjunto que los eliminó con un contundente marcador global de 4-0. Por ello, en la próxima edición del torneo, el equipo buscará superar esa barrera y seguir haciendo historia en el ámbito internacional.

Universitario recibirá millones por jugar en la Copa Libertadores 2026

Cabe señalar que Universitario también recibirá una gran monto económico por participar en la Copa Libertadores. Esto ya que la Conmebol otorga 3 millones de dólares por llegar a la fase de grupos (un millón por cada partido de local).