Sporting Cristal sumará a figura de medio millón para clásico ante Universitario: "La decisión..."

Sporting Cristal ya empezó los preparativos para enfrentar a Universitario por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Los rimenses saben que están lejos del liderato, pero buscan pelear hasta el final, así como seguir en lo más alto del acumulado. En la previa, se conoció que el elenco bajopontino sumará a un destacado jugador que vale medio millón.

PUEDES VER: Así se jugará los playoffs rumbo a la Libertadores 2026 si hoy terminara el Torneo Clausura

Los dirigidos por Paulo Autuori están enfocados en dar el golpe y vencer al candidato al título en un nuevo capítulo del clásico moderno. En medio de esa preparación, el periodista deportivo Denilson Barrenechea informó que el volante Gustavo Cazonatti ya entrena con normalidad junto al plantel rimense.

Según indicó el comunicador, el mediocampista brasileño trabaja a la par de sus compañeros desde hace algunas semanas e incluso participa en sesiones de fútbol. Por ello, tiene opciones de ser considerado para el duelo ante los cremas este jueves en el Estadio Nacional, aunque la última palabra la tendrá el técnico.

Gustavo Cazonatti está listo para volver con Sporting Cristal ante Universitario. Foto: Sporting Cristal.

“Se confirma lo adelantado: Gustavo Cazonatti venía trabajando en campo desde hace semanas y respondió bien al rigor de las exigencias. Como se informó en Estudio Fútbol, el volante ya hacía fútbol a la par de sus compañeros. La decisión la tiene Paulo Autuori”, escribió Barrenechea en su cuenta de X.

De esta manera, si el estratega brasileño lo dispone, Cazonatti podría ser incluido en la lista de convocados de Sporting Cristal y reforzar el mediocampo celeste con su presencia para el vital partido ante Universitario.

¿Cuándo fue el último partido de Gustavo Cazonatti con Sporting Cristal?

Cabe recordar que Gustavo Cazonatti lleva casi toda la temporada fuera de las canchas por una dura lesión sufrida ante Sport Boys, en la segunda fecha del Torneo Apertura 2025. En aquel encuentro, el mediocentro padeció una rotura de ligamentos y meniscos en la rodilla derecha. Desde entonces, han pasado ocho meses en los que el jugador ha seguido un proceso de recuperación para volver a defender la camiseta celeste.

¿Cuánto vale Gustavo Cazonatti?

Actualmente, el valor de mercado de Gustavo Cazonatti ha sufrido una leve caída: pasó de 550 mil euros al inicio del año a 500 mil euros, según el portal internacional Transfermarkt, una cifra ligeramente inferior a su máximo histórico de 600 mil alcanzado en 2024.