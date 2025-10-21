0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿Paulo Autuori no seguirá como DT de Sporting Cristal para la temporada 2026?: "Sabemos..."

Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal se pronunció respecto al futuro del técnico brasileño en el Rímac en medio de la lucha por el Clausura.

Solange Banchon
Se confirmó el futuro de Paulo Autuori en Sporting Cristal para la temporada 2026
Se confirmó el futuro de Paulo Autuori en Sporting Cristal para la temporada 2026 | AFP
Sporting Cristal apunta a clasificar a la Copa Libertadores 2026, tras su importante victoria 1-0 sobre Deportivo Garcilaso en el Cusco. Los celestes volvieron a encontrar la brújula en la Liga 1, y de la mano del entrenador Paulo Autuori siguen enfocados en seguir en lo más alto de la tabla Acumulada. ¿Qué se sabe sobre el futuro del DT para el próximo año?

PUEDES VER: ¿Se va medio plantel? La larga lista de futbolistas que terminan contrato con Sporting Cristal

Julio César Uribe confirmó cuál será el futuro de Paulo Autuori para el 2026

Mediante una reciente entrevista con 'Deporte Total' de El Comercio, Julio César Uribe, director general de fútbol del conjunto cervecero dio detalles de la continuidad del estratega de 69 años en la Florida, y aseguró que el brasileño se encuentra totalmente comprometido de su labor al mando del equipo con miras al año siguiente.

Paulo Autuori

Paulo Autuori seguirá en Sporting Cristal para la temporada 2026/Foto: X

"¿Se podría decir que el profesor Autuori está comprometido y firme en el proyecto deportivo? Nosotros sabemos que es así", respondió el directivo de Sporting Cristal al ser consultado sobre el futuro del experimentado técnico.

En esa misma línea, Uribe no dudó en destacar la jerarquía que posee el estratega con pasado en Cruzeiro de Brasil y es que, pese a estar un poco lejos de ganar el Torneo Clausura 2025, el DT no desiste en otro de los objetivos que tienen los rimenses sobre clasificar a un torneo internacional para el 2026.

"Paulo no es una persona que cuando asume un compromiso renuncie por dificultades. Él es un hombre fuerte, un hombre con mucha experiencia y es fuerte, y es correcto, difícilmente renuncia a los compromisos adquiridos. Pero igual, todos podemos cambiar en algún momento cuando nos sentimos saturados de tanta injusticia", agregó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Paulo Autuori con Sporting Cristal?

Cabe recordar que, el vínculo del técnico brasileño con la escuadra bajopontina es hasta diciembre de 2026. El club hizo su anuncio oficial en abril de este año, tras la salida del argentino Guillermo Farré.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

