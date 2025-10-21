¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura?

0
Desde el Estadio Nacional, Universitario y Sporting Cristal se enfrentan este jueves 23 de octubre, en partido clave por el título de la Liga 1 2025.

Wilfredo Inostroza
Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Un partido que puede valer un título. Universitario y Sporting Cristal protagonizan un vibrante partido, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este cotejo se disputará en el Estadio Nacional y promete emociones de principio a fin.

Universitario cada vez más cerca del tricampeonato

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Universitario?

El encuentro que protagonizan Sporting Cristal vs. Universitario está programado para llevarse a cabo este jueves 23 de octubre.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20:00
  • Bolivia y Venezuela. 21:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 22:00
  • México: 19:00
  • Estados Unidos: 21:00 (Miami y Nueva York) y 18:00 (Los Ángeles)
  • España: 03:00 (del viernes 24)

Sporting Cristal vs Universitario: previa del partido

La 'U' quiere acercarse más a su ansiado tricampeonato y más allá de no tener chance de dar la vuelta ante los 'celestes', una triunfo lo dejaría a un paso del título.

Por su parte, los celestes aún tienen chances matemáticas de ser campeón del Clausura, pero solo le sirve una victoria ante los 'cremas' para seguir en la pelea.

Sporting Cristal vs Universitario

Sporting Cristal y Universitario se enfrentan por la Liga 1.

Cabe señalar que este duelo se debió disputar el pasado miércoles 15 de octubre, pero fue postergado por las movilizaciones sociales que se presentaron en la capital peruana.

