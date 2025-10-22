- Hoy:
Cuotas, apuestas y pronóstico del partido Sporting Cristal vs Universitario por el Clausura 2025
¿Celestes o cremas? Descubre las predicciones para el enfrentamiento de Sporting Cristal contra Universitario en la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.
Este jueves 23 de octubre, Universitario se medirá ante Sporting Cristal en un enfrentamiento crucial del Torneo Clausura 2025. La contienda, perteneciente a la jornada 14, tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima a las 8:00 p. m., hora local. Si los dirigidos por Jorge Fosatti consiguen una victoria, podrían aumentar su ventaja sobre Cusco FC y acercarse al tricampeonato de la Liga 1. Las apuestas ya calientan este partido. Según Apuesta Legal Perú, el portal que analiza y compara las cuotas de las casas de apuestas más destacadas, así se perfila el encuentro:
Cuotas para el Sporting Cristal vs. Universitario
Las cuotas más recientes para el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario son las siguientes:
¡Juega seguro, juega informado! Si vas a apostar, hazlo con cabeza. En la sección pronósticos de Apuesta Legal Perú puedes revisar cuánto pagan las casas de apuestas para este y los próximos partidos, y elegir dónde te conviene jugar según las mejores cuotas. ¿Ya tienes a tu favorito? A ganar.
Predicciones para Sporting Cristal vs. Universitario
Universitario tiene un leve favoritismo con una media de cuota de 2.30. Por otro lado, una victoria de Sporting Cristal está valorada en 3.15 y el empate en 3.00.
El análisis prevé un enfrentamiento parejo, con una probabilidad de triunfo de 40.1% para Universitario, mientras que el empate está en un 30.7% y la victoria de Sporting Cristal se sitúa en 29.2%.
¿Cómo llegan Sporting Cristal y Universitario?
Universitario entra al partido como líder del Clausura con 33 puntos, buscando consolidar su posición. Mientras, Sporting Cristal se encuentra en cuarta posición con 22 unidades y necesita reducir la brecha para volver a la lucha por el título.
En cuanto a la afición, se ha confirmado que solo los seguidores de Sporting Cristal podrán asistir al encuentro, ya que no se permitirá la entrada a los seguidores de Universitario. Además, Universitario llega con dos ausencias importantes: Jesús Castillo, suspendido por acumulación de tarjetas, y Andy Polo, expulsado en el último compromiso, lo que podría afectar su desempeño en mediocampo y ataque.
Pronóstico Sporting Cristal vs. Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025
Resultados recientes entre Sporting Cristal y Universitario
- 22 de mayo de 2025: Universitario 2 – 0 Sporting Cristal
- 12 de mayo de 2024: Universitario 4 – 1 Sporting Cristal
- 23 de octubre de 2024: Sporting Cristal 2 – 1 Universitario
- 16 de septiembre de 2023: Sporting Cristal 0 – 0 Universitario
- 24 de abril de 2023: Universitario 2 – 0 Sporting Cristal
Horario del partido Sporting Cristal vs. Universitario
El juego está programado para este jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. hora local en Perú. En otros países, los horarios son:
- Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela y Chile: 9:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10:00 p.m.
- México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 7:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 9:00 p.m.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Universitario?
El evento será transmitido EN VIVO por L1 Max, al cual se puede acceder a través de DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. También estará disponible por Streaming en L1 Play.
Alineaciones probables para Sporting Cristal vs. Universitario
- Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger; Catriel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzáles; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
- Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.
Lugar del partido Sporting Cristal vs. Universitario
El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, en Lima. Inaugurado originalmente en 1952 y renovado por completo en 2011, tiene capacidad para alrededor de 50,000 espectadores.
