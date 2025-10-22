Cuotas, apuestas y pronóstico del partido Sporting Cristal vs Universitario por el Clausura 2025

Este jueves 23 de octubre, Universitario se medirá ante Sporting Cristal en un enfrentamiento crucial del Torneo Clausura 2025. La contienda, perteneciente a la jornada 14, tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima a las 8:00 p. m., hora local. Si los dirigidos por Jorge Fosatti consiguen una victoria, podrían aumentar su ventaja sobre Cusco FC y acercarse al tricampeonato de la Liga 1. Las apuestas ya calientan este partido. Según Apuesta Legal Perú, el portal que analiza y compara las cuotas de las casas de apuestas más destacadas, así se perfila el encuentro:

Cuotas para el Sporting Cristal vs. Universitario

Las cuotas más recientes para el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario son las siguientes:

Predicciones para Sporting Cristal vs. Universitario

Universitario tiene un leve favoritismo con una media de cuota de 2.30. Por otro lado, una victoria de Sporting Cristal está valorada en 3.15 y el empate en 3.00.

El análisis prevé un enfrentamiento parejo, con una probabilidad de triunfo de 40.1% para Universitario, mientras que el empate está en un 30.7% y la victoria de Sporting Cristal se sitúa en 29.2%.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Universitario?

Universitario entra al partido como líder del Clausura con 33 puntos, buscando consolidar su posición. Mientras, Sporting Cristal se encuentra en cuarta posición con 22 unidades y necesita reducir la brecha para volver a la lucha por el título.

En cuanto a la afición, se ha confirmado que solo los seguidores de Sporting Cristal podrán asistir al encuentro, ya que no se permitirá la entrada a los seguidores de Universitario. Además, Universitario llega con dos ausencias importantes: Jesús Castillo, suspendido por acumulación de tarjetas, y Andy Polo, expulsado en el último compromiso, lo que podría afectar su desempeño en mediocampo y ataque.

Pronóstico Sporting Cristal vs. Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Resultados recientes entre Sporting Cristal y Universitario

22 de mayo de 2025: Universitario 2 – 0 Sporting Cristal

12 de mayo de 2024: Universitario 4 – 1 Sporting Cristal

23 de octubre de 2024: Sporting Cristal 2 – 1 Universitario

16 de septiembre de 2023: Sporting Cristal 0 – 0 Universitario

24 de abril de 2023: Universitario 2 – 0 Sporting Cristal

Horario del partido Sporting Cristal vs. Universitario

El juego está programado para este jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. hora local en Perú. En otros países, los horarios son:

Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela y Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 9:00 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El evento será transmitido EN VIVO por L1 Max, al cual se puede acceder a través de DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. También estará disponible por Streaming en L1 Play.

Alineaciones probables para Sporting Cristal vs. Universitario

Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger; Catriel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzáles; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Diego Enriquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger; Catriel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzáles; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Lugar del partido Sporting Cristal vs. Universitario

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, en Lima. Inaugurado originalmente en 1952 y renovado por completo en 2011, tiene capacidad para alrededor de 50,000 espectadores.