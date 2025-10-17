¿Se va medio equipo? La larga lista de futbolistas que terminan contrato con Sporting Cristal

El 2020 fue la última vez que Sporting Cristal salió campeón nacional de la Liga 1 y desde ahí el título le ha sido esquivo. Esta temporada marcha en una situación no muy favorable para sus intereses, pues a falta de pocas fechas para el final del Clausura se encuentra lejos de la punta. Con este oscuro panorama, el foco de los hinchas rimenses está puesto en una completa restructuración del plantel con el objetivo de volver a racha ganadora.

Para ello, en esta nota te explicamos que hay hasta 14 futbolistas que terminan su contrato con Cristal en diciembre de 2025. En las últimas horas, se filtró los nombres de los primeros dos futbolistas que no continuarán para la próxima temporada: Alejandro Duarte y Nicolás Pasquini dejarán de vestir la camiseta celeste.

Otro de los nombres cuestionados por la hinchada bajopontina es el de Axel Cabellos, hermano de Catriel. El primero, que juega como lateral izquierdo, termina su préstamo con el club rimense que fue por una temporada, y si bien es cierto hay la opción de comprar su pase, es muy difícil que ello sucede, sobre todo porque no ha tenido continuidad en el equipo de Paulo Autuori.

A los futbolistas mencionados se suma el nombre de Leandro Sosa. El futbolista uruguayo nacionalizado peruano ha jugado en distintas posiciones a lo largo de estas cinco temporadas que lleva en el club; sin embargo, no ha sido trascendente en la mayoría de encuentros importantes.

En el siguiente párrafo te dejamos la lista de futbolistas que acaban su vínculo con Sporting Cristal. Canteranos e históricos alistan maletas, mientras que otros están en evaluación y todo se definirá en las próximas semanas cuando se sepa si clasifican directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores o jugarán la fase previa.

¿Quiénes son los futbolistas que terminan contrato con Sporting Cristal?