Sporting Cristal ganó 1-0 a histórico club en emocionante partido y se coronó campeón

Sporting Cristal cerró de gran manera la Adidas Cup Lima 2025. En un vibrante partido, el conjunto celeste derrotó 1-0 a Rosario Central de Argentina y se quedó con la Copa Oro. Las emociones estuvieron de principio a fin.

Cuando el partido ingresó a la recta final, un balón en el área que fue controlado por Flores, quien definió de gran manera para convertir el tanto que le dio el triunfo al conjunto bajopontino.

Si bien Cristal dominó las acciones, el conjunto argentino generó ocasiones en el área rímense, pero encontró a la defensa celeste atento para rechazar cualquier peligro.

Este título es un premio al esfuerzo que realizaron durante el campeonato, donde se midieron contra destacados equipos. Los hinchas se ilusionan por los talentos que en un futuro estarán brillando en el equipo principal.

Universitario se quedó con la Copa Plata

¡Excelente noticia para los seguidores del 'Pueblo Crema'! Universitario logró una victoria contundente de 2-0 sobre Cruz Azul en la final de Adidas Cup Lima 2025, asegurándose así la Copa Plata. Este triunfo sin duda es un impulso para el equipo de cara a sus futuros proyectos.