Sporting Cristal rechazó a campeón de Sudamericana para la temporada 2026: "No está en los planes"

Sporting Cristal quedó prácticamente sin opciones de pelear el título de la Liga 1. Los rimenses comenzaron el torneo con buen ritmo, pero su rendimiento fue decayendo con el paso de las fechas en el Torneo Clausura. Por ello, la directiva ya comenzó a planificar la próxima temporada, aunque sorprendió al descartar a un jugador que fue campeón de la Copa Sudamericana. ¿De quién se trata?

Luego de cinco años sin levantar el título nacional, los hinchas esperan que el club conforme un plantel altamente competitivo para destacar tanto a nivel local como internacional. Sin embargo, la dirigencia tomó una decisión inesperada al rechazar a un futbolista extranjero.

¿Quién es el jugador que Sporting Cristal rechazó para 2026?

Durante la emisión del programa 'Estudio Fútbol', el periodista Denilson Barnechea reveló que la directiva de Sporting Cristal decidió no renovar el contrato del jugador argentino Nicolás Pasquini de cara al 2026. Según indicó el comunicador, el lateral no entra en los planes del técnico Paulo Autuori, por lo que ya se empieza a buscar a su reemplazo en el mercado del fútbol brasileño.

"Me comentaron que Nicolás Pasquini no continúa. Hoy por hoy es un futbolista que no está en los planes de Paulo Autuori, es más ya se está buscando un futbolista en el mercado brasileño. Hubo una posibilidad de que llegue a fines de la primera parte de 2024, pero no se concretó y renovaron casi por descarte a Nicolás Pasquini. Pero, ahora no va a tener la misma suerte", informó Barnechea.

Video: A Presión

Cabe destacar que Pasquini ha sido uno de los jugadores que más minutos han sumado desde su llegada al cuadro rimense. En la presente campaña ha disputado 31 partidos con Cristal, donde ha aportado con 3 asistencias al equipo.

Nicolás Pasquini fue campeón de la Copa Sudamericana

Pasquini es uno de los jugadores que tuvo una gran rendimiento en el fútbol argentino, donde es especialmente identificado con Lanús. En este club el lateral logró una gran regularidad y fue parte del equipo que salió campeón en la Copa Sudamericana 2013. Asimismo, años después volvió a levantar dos títulos: Liga Argentina en 2016 y Supercopa Argentina en 2017.

Nicolás Pasquini fue campeón con Lanús en la Copa Sudamericana 2013. Foto: Lanús.

Trayectoria de Nicolás Pasquini