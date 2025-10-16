Jorge Soto y su advertencia a Universitario con miras al partido contra Sporting Cristal: "Ojalá..."

Jorge Soto, asistente de Paulo Autuori, habló sobre lo que está por venirse para Sporting Cristal en lo que resta del año, pero también no dudó en pronunciarse sobre lo que será el encuentro ante Universitario de Deportes que podría ayudarlos a acortar distancias en la tabla de posiciones.

La suspensión del partido entre Sporting Cristal vs Universitario de Deportes por motivos políticos en el país obligó a cambiar la fecha del partido. Antes de ello, la 'U' se estará enfrentando ante Ayacucho y los 'rimenses' a Deportivo Garcilaso. En ese marco, los 'merengues' todavía tienen que ganar un par de partidos para consagrarse como campeones del Torneo Clausura 2025.

"Habíamos practicado bien para el partido ante la 'U', ahora estamos preparándonos para el partido en Cusco el domingo ante Garcilaso. Ya de ahí se vienen partidos importantes, vamos paso por paso, Garcilaso es un rival muy difícil", señaló para Radio Ovación.

Jorge Soto habla en la previa del Sporting Cristal vs Universitario

El asistente de Autuori indicó que la campaña de Universitario de Deportes viene siendo buena y que esto viene siendo desde hace tres años, motivo por el cual buscan ganarle a los posibles tricampeones, a quienes también consideran como un 'clásico'.

"Es un gran equipo, está haciendo bien las cosas hace 3 años, tienen la posibilidad de campeonar, pero son clásicos rivales, sabemos cómo se juegan estos partidos y ojalá el jueves demostremos que tenemos la capacidad de ganarlo, pero primero tenemos el partido del domingo", agregó.

Jorge Soto habló sobre encuentro entre Sporting Cristal vs Universitario.

¿Cuándo se juega el partido de Sporting Cristal vs Universitario?

Se confirmó que el partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes se jugará el jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. luego de suspenderse por falta de garantías de seguridad en el Estadio Nacional de Lima.